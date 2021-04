Shaqtin’ A Fool, saison 2020-21, Vol.14 : Marcus Smart is not so smart que ça, mais c’est aussi pour ça qu’on l’aime

Hop, parce qu’il faut bien souffler deux minutes entre douze récaps et seize analyses, passons à l’heure du petit dej sur le Shaqtin’ A Fool de la semaine avec, une fois de plus, de quoi vous mettre les zygomatiques en feu toute la journée.

On commence avec une définition du box-out made in Warriors et made in James Wiseman, manière de se rendre compte que la vie à GS est désormais bien triste quand Steph Curry ne cuisine pas ses convives. La suite ? Disons que ces trois secondes de Russell Westbrook ont de grandes chances d’être au sujet du bac 2021 de philo, avec comme seul intitulé le mot « pourquoi ». On enchaine avec un R.J. Hampton qui se demande probablement chaque matin ce qu’il est venu faire dans la galère du Magic et big up pour finir à un Marcus Smart qui pensait avoir tout compris mais en fait non, une spéciale Gérard, un Gérard qui nous manque cette saison il fallait qu’on vous le dise.

Pour le reste ? On vous donne rendez-vous pour le prochain match des Kings, sorte de Shaqtin’ a Fool grandeur nature grâce à la franchise préférée de tous les clowns tristes. D’ici là bonne journée, et n’oubliez pas que tout ça ne reste que du sport.