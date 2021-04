NBA Top 10 du jour : dépassée par les évènements, la NBA oublie de mettre le poster de Kawhi Leonard dans le Top 10

Dans votre pieu, dans les transports, juste avant d’arriver au boulot, retrouvez votre Top 10 du jour concocté par la NBA. Et nous, on rajoute juste un peu d’épice aux commentaires. Let’s go !

#10 : un des rares matins où on peut avancer que la Finlande domine l’Australie au basket.

#9 : jolie connexion entre Taurean Prince et « un autre mec des Cavs »

#8 : on a l’impression que la jauge de Precious Achiuwa est toujours trop haute mais il n’empêche que parfois ça sert bien.

#7 : Jaylen Hoard et Moses Brown enjaillent l’Oklahoma, une cote estimée à 500 000/1 il y a deux mois.

#6 : ci-joint un joueur de basket qui réalise l’exploit de faire passer le ballon dans son dos avant de réussir un l’ay-up dans la foulée. NBA, where amazing happens.

#5 : on adore Donovan Mitchell hein, mais quand la baguette du Jazz est tenue par Mike Conley, on en connait un qui voit un peu plus souvent le ballon.

#4 : Bobby Portis a beau avoir une ouverture oculaire de type Jacques Santini, il n’empêche que ça ne sert pas à grand chose pour défendre face à Luka Doncic.

#3 : ce dunk de Mo Harkless, c’est un peu toute la rage de la fanbase des Kings qui s’exprime en quelques secondes.

#2 : si vous pensiez que c’est Dennis Smith Jr. qui a mangé le cross de De’Aaron Fox, c’est en fait la fanbase des Kings qui est au sol ce matin après une nouvelle disasterclass de son équipe.

#1 : Victor Oladipo is back, enfin c’est ce qu’on aurait dit s’il ne s’était pas blessé une heure plus tard

Pour les images c’est juste en dessous, y’a plus qu’à cliquer. Nous ? On commence à avoir fait le tour alors on va tranquillement s’étirer un bon coup avant la suite. À très vite ? Allez, à très vite !