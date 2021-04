Récap de la nuit NBA : scores, stats, perfs, café, et des Clippers en mode Playoffs face à Phoenix

C’est le cadeau spécial 2020-21, chaque matin vous pourrez déguster le récap de la nuit écoulée, pour ceux qui n’ont pas pu se lever, pour ceux qui auraient la flemme de lire les récaps, ou tout simplement pour ceux qui aiment aller à l’essentiel. Cette nuit en NBA ? Chris Boucher qui fait un barbecue pour rien, Jimmy Butler qui drive le Heat face aux Lakers mais Victor Oladipo de nouveau blessé au genou, Kevin Love qui s’éclate dans un match de G League, le Jazz beaucoup trop fort pour Portland, les Kings qui sombrent dans le ridicule et les Clippers en mode Playoffs face à Phoenix.

Heat-Lakers : 110-104

Raptors-Bulls : 113-122

Thunder-Cavs : 102-129

Mavericks-Bucks : 116-101

Jazz-Blazers : 122-103

Clippers-Suns : 113-103

Kings-Pistons : 101-113

Rematch intéressant des dernières Finales même si les Lakers d’Andre Drummond et Dennis Schroder restent moins effrayants que ceux de LeBron James et Anthony Davis. Du coup Dede a fait son match mais Schroder a fait connaissance avec la défense de Jimmy Butler et au final le Heat s’est imposé. Seul bémol pour le Feu, la blessure de Victor Oladipo, sorti à cause d’une douleur au genou. Prayers up.

Les Raptors étaient privés de Kyle Lowry, de Fred VanVleet et de l’adresse de Gary Trent Jr., du coup Chris Boucher a fait une boucherie mais en vain, et les Bulls se sont logiquement imposés face au futur tank canado-floridien.

Les Cavs ont profité du passage des U17 de OKC pour grappiller une petite victoire, grâce notamment à un bon trio Sexton / Garland / Prince et à un Kevin Love bien présent.

14 points et 4 passes pour Theo Maledon, 12 points et 5 rebonds pour Jaylen Hoard, 10,2 secondes au 100m pour Christophe Lemaître.

Un duo de franchise players vaut mieux qu’un duo de franchise players par défaut. Lisez entre les lignes que Luka Doncic et Kristaps Porzingis ont fait le taf face à un duo Holiday / Middleton sacrément dégueulasse (12/43 au tir)

Quand Rudy Gobert est aussi focus dans la raquette et que Donovan Mitchell a envie de taffer tout le monde ? Disons que ce n’est pas la piètre défense des Blazers qui pourra y faire quelque chose.

Exploit des Kings qui ont réussi à perdre face à des Pistons privés de Jerami Grant, des Pistons drivés par le All-Star Cory Joseph.

Tiens, Killian Hayes a été très bon avec 11 points à 5/7 au tir, 3 rebonds, 2 passes et un stepback plein de confiance.

Les Clippers sont passés en mode hustle, Pat Beverley et Marcus Morris ont été éjectés, Kawhi Leonard a postérisé tout l’Arizona, Rajon Rondo préchauffe et Paul George a confirmé son nouveau surnom : Printemps P. Enorme match des Californiens, vivement le mois de mai

– Le top pick en TTFL : Chris Boucher

– Les rencontres de la nuit prochaine :

1h : Magic-Pacers

1h30 : Celtics-Wolves

1h30 : Knicks-Grizzlies

2h : Hawks-Bulls

2h : Pelicans-Sixers

3h : Bucks-Hornets

3h : Nuggets-Spurs

4h : Warriors-Wizards

4h : Clippers-Rockets

Voilà pour le récap de cette longue nuit, six heures de NBA et sept matchs condensés dans un papier que tu pourras lire avec ton café et tes croissants avant d’aller au boulot, petit veinard que tu es. Sur ce, il est l’heure d’aller récupérer un peu de sommeil, ou pas, alors… à très vite !