Le pari spécial NBA Sunday : 380€ à gagner avec un Tobias Harris qui bosse bien sur les Spurs

Amis parieurs, amies parieuses, l’heure est venue de se mouiller. En ce dimanche 14 mars, c’est un programme bien chargé que nous offre la NBA avec pas moins de neuf matchs et le premier d’entre eux à 19h00 (heure de Châteauroux). Voilà qui nous donne donc de nombreuses opportunités pour se faire plaisir avec un petit pari, à condition évidemment d’avoir le nez fin.

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif est clair : faire péter la banque de notre partenaire ParionsSport !

19h00 : Thunder (3,35) – Grizzlies (1,35)

21h00 : Warriors (3,20) – Jazz (1,39)

23h30 : Sixers (1,58) – Spurs (2,45)

00h00 : Magic (3,65) – Heat (1,30)

00h00 : Hawks (1,42) – Cavaliers (3,00)

01h00 : Rockets (6,15) – Celtics (1,13)

01h00 : Wolves (2,60) – Blazers (1,52)

02h00 : Bulls (1,36) – Raptors (3,50)

02h00 : Pelicans (2,90) – Clippers (1,40)

Pour votre premier pari, jusqu’à 150€ de paris gratuits à recevoir !

Si vous ouvrez un compte chez ParionsSport en Ligne, que vous y déposez 150€ (bonus maximum) et que, par exemple, vous jouez ces 150€ sur notre pari principal, vous pourrez avoir 270€ sur votre compte, si ça passe bien évidemment. Et si ça ne passe pas, votre dépôt vous sera remboursé sous forme de paris gratuits qui vous seront crédités sur votre compte. Alors ? Qu’est-ce qu’on dit ?

Le pari qu’on sent bien

Tobias Harris va marquer minimum 25 points contre les Spurs (2,55) : en l’absence de Joel Embiid pour plusieurs semaines, Tobias Harris va devoir prendre plus de responsabilités au scoring. L’ailier prend environ 15 tirs par mach depuis le début de saison, il ne serait pas étonnant (voire normal) qu’il en prenne plutôt 18 ou plus lors des prochaines rencontres. Ce soir, face aux Spurs, Harris n’aura pas de défenseur élite sur le dos et ce sera donc une très bonne occasion de tester sa capacité à apporter une partie des points que Joel Embiid plantait. Un ailier à 20 points par match qui va prendre un peu plus de tirs pour, on l’espère, atteindre la barre des 25 unités ? C’est une cote à 2,55.

Le combiné à tenter

Les Grizzlies battent le Thunder et le Jazz bat les Warriors (1,85) : le Thunder est décimé, les Grizzlies jouent bien et doivent évacuer la frustration de leur défaite contre les Nuggets vendredi. C’est une cote à 1,33. Le Jazz, au complet et en pleine confiance, est largement favori contre les Warriors. C’est une cote à 1,39. Les deux victoires en combiné proposent une cote à 1,85 qui représente un rapport risque / récompense intéressant.

Une petite folie pour finir ?

Stephen Curry marque minimum 35 points face au Jazz (2,75) : c’est l’anniversaire de Steph aujourd’hui. On répète, c’est l’anniversaire du Chef aujourd’hui. Il fête ses 33 ans et si ça veut sourire et qu’il prend feu, Jazz ou pas, il peut y avoir une grosse folie dans ce match.

C’est tout pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits. Rendez-vous dès demain chez le banquier pour l’ouverture du PEL.

Les cotes proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (non, nous ne sommes pas encore devins).

Pariez sur la NBA avec ParionsSport en Ligne