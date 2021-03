Axel Toupane continue de briller en G-League : 24 points, 11 rebonds à 10/13, et un billet pour le second tour des Playoffs

Il avait opté pour la case G-League afin de rester dans le paysage de la NBA et Axel Toupane continue d’envoyer des bons messages auprès des GM. Encore une belle prestation cette nuit pour permettre aux Santa Cruz Warriors de passer le premier tour des Playoffs.

On a déjà pas mal de français à mater chaque nuit en NBA et parfois cela nous fait oublier que certains ont opté pour la petite soeur G-League, histoire de ne pas disparaître des radars. C’est le cas d’Elie Okobo avec les Long Island Nets mais aussi d’Axel Toupane avec les Warriors… de Santa Cruz. Après une courte saison régulière, les équipes ont déjà attaqué les Playoffs dans la bulle et cette nuit avait lieu la rencontre entre les Warriors et les Vipers de Rio Grande Valley, l’équipe affiliée des Rockets. Portés par un Axel Toupane transcendant, les joueurs de Californie n’ont fait qu’une bouchée de leurs adversaires d’un soir (on rappelle que ces Playoffs se déroulent dans une forme de March Madness c’est-à-dire sur une manche) et peuvent donc filer tranquillement en demi-finale.

AXEL. 🇫🇷@toups_33 compile 24 PTS, 11 REB, 10-13 FGS Les @GLeagueWarriors se qualifient en demi avec une victoire 110-81 face aux Rio Grande Valley Vipers! @nbagleague pic.twitter.com/Iet3HS828p — NBA France (@NBAFRANCE) March 9, 2021

Insolent d’adresse, excellent dans le corner, agressif dans l’attaque du cercle que ce soit ligne de fond ou sur transition, il n’a pas laissé la moindre chance à ses défenseurs. On profitera d’ailleurs de son 3-points en première intention, bien deux mètres derrière la ligne. Si Steph Curry était là, il aurait sans doute validé. La ligne de stats se suffit à elle-même : 24 points, 11 rebonds, 3 passes à 10/13 au tir en… 24 minutes. Il finit d’ailleurs meilleur marqueur de son équipe mais pas du match (Trevelin Queen a inscrit 35 points pour les Vipers). C’est exactement le genre de prestation qui doit permettre à Toupane de récupérer un spot dans la grande Ligue. Ce match était d’ailleurs marqué par les absences de Kevin Porter Jr. et Kenyon Martin Jr., eux-mêmes rappelés par les Rockets en équipe première en attendant Anthony Lamb. Il reste maximum deux matchs à Axel Toupane pour crever l’écran et attirer les projos sur lui. Prochaine étape : le Magic de Lakeland.

Axel Toupane s’est montré cette nuit et ça méritait bien un petit papier pour souligner les progrès de notre frenchie. Comme d’autres avant lui, on espère désormais que cela lui permettra d’aller rejoindre ses copains de l’équipe de France en NBA.