Résumé NBA (scores, stats, highlights) : Bucks, Suns, Nets et Lakers en galère, le FC Bookmaker est en sueur

Dix matchs la nuit passée et de sacrées surprises sur les parquets de NBA. Si t’as posé cent balles sur les victoires des Wizards, des Wolves, du Thunder, des Kings et des Cavs ? Merci de nous offrir une partie de l’île déserte que tu peux désormais te payer.

# Les résultats de la nuit

Magic – Hornets : 111-120

Celtics – Wizards : 107-116

Nets – Heat : 93-106

Raptors – Pacers : 118-100

Pelicans – Hawks : 99-102

Bucks – Wolves : 108-113

Thunder – Lakers : 123-115

Suns – Kings : 108-110

Blazers – Grizzlies : 116-96

Clippers – Cavs : 79-92

# Le programme de ce soir

1h : Sixers – Pistons

1h : Wizards – Hawks

2h : Bulls – Knicks

2h : Rockets – Jazz

2h30 : Mavericks – Spurs

4h : Warriors – Grizzlies

Le Mercredi Panzani n’est plus, du moins jusqu’au prochain. Harrison Barnes s’est occupé de celui-ci, dans la plus pure tradition Kings au passage. La suite ? Dès ce soir avec un Bulls – Knicks qui pue déjà les années 90 alors vite, vite, à la sieste, et à ce soir pour de nouvelles aventures… défensives ?