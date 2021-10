Joe Harris est devenu le shooteur à 3-points le plus prolifique de l’histoire des Nets : étrange pour un mec qui ne met plus un tir depuis cinq mois

Cette nuit face au Heat, les Nets ont continué leur début de saison très poussif avec une nouvelle défaite à la maison et la troisième en cinq rencontres jouées. Mais dans ce malheur, un certain Joe Harris a marqué l’histoire de la franchise en battant un record de Jason Kidd. Pas rien !

Si on sent qu’on ne sera jamais convaincus par Jason Kidd le coach, qu’il soit à Brooklyn, Milwaukee, Dallas ou Châteauroux, Jason Kidd le joueur a véritablement marqué l’histoire des Nets. L’un des records de franchise qu’il possédait, c’est celui concernant le plus grand nombre de 3-points marqués, avec un total de 813 tirs primés en six saisons et demie sous les couleurs de New Jersey (les Nets n’étaient pas encore basés à Brooklyn à l’époque). Mais on parle désormais au passé car un certain Joe Harris vient tout juste de dépasser Kidd dans cette catégorie. Avec cinq missiles du parking marqués cette nuit contre Miami, Joe totalise désormais 816 shoots de loin avec les Nets. Il s’est emparé du record en tout début de deuxième mi-temps à travers une banderille dans le corner, sur la tête de Bam Adebayo et juste devant le banc du Heat.

« Cela compte beaucoup. Pour moi, en venant à Brooklyn, ce n’était pas quelque chose à laquelle je m’attendais. Je suis chanceux, chanceux d’avoir pu jouer aussi longtemps ici, chanceux par rapport aux changements dans le jeu qui permettent de tenter autant de 3-points. Vous savez, les distinctions individuelles, ça fait plaisir mais on joue un sport d’équipe, cela ne peut pas arriver si vous ne possédez pas de grands joueurs et de grands coachs autour de vous. » – Joe Harris, via YESNetwork

On pourrait rajouter que les records c’est bien, mais l’adresse c’est mieux. Parce que même si Harris vient de marquer l’histoire des Nets, il ne… marque plus aujourd’hui avec les Nets. Certes, Joe a planté cinq 3-points cette nuit contre Miami mais avant ça, il était clairement dans le dur. Et ça date depuis les Playoffs 2021 et cette série terrible contre les Bucks en demi-finales de Conférence Est, où il a tourné à seulement 9,6 points de moyenne avec un pauvre 32,7% du parking (34,7% de réussite au global) alors qu’il avait terminé la régulière 2020-21 avec un pourcentage assez incroyable de 47,5% à 3-points. Quand on sait que Brooklyn est passé à une pointure de Kevin Durant de passer ce tour malgré la blessure de Kyrie Irving et un James Harden sur une jambe, Harris et les Nets peuvent avoir des regrets. Une tendance qui s’est donc confirmée en ce début de saison, avec un Harris à seulement 34,5% de loin sur les quatre premiers matchs (10/29 à 3-points, pour 10,3 unités de moyenne). On espère désormais pour lui – mais aussi pour Brooklyn – que ce record et ses cinq tirs primés marqués contre le Heat vont l’aider à retrouver une certaine régularité dans son adresse lors des échéances à venir. Il est trop important dans le système de Steve Nash et au sein de l’attaque de Brooklyn pour qu’il continue comme ça, surtout avec un Harden qui galère pas mal pour retrouver la forme en ce début de saison et un Kyrie à la maison sur son canapé.

Les Nets sont loin de tourner à plein régime sur ce début de saison et Joe Harris en est l’un des symboles. Mais le sniper de 30 ans peut-il désormais devenir le symbole d’une équipe de Brooklyn qui passe enfin la seconde ? En tout cas, la bande à Kevin Durant en a bien besoin.