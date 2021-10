Allez, café – le replay : début de saison des Warriors, quiz et mercredi Panzani

Qu’est-ce qu’une saison NBA réussie ? Une saison lors de laquelle la communauté se retrouve pour papoter de l’actu, dans la bonne humeur et à des heures impossibles. Une fois de plus, on a fait chauffer la cafetière après minuit et, comme on est sympas, on vous offre un replay de cette réunion de famille.

Si vous voulez prendre le café et discuter NBA entre drogués de la balle orange, c’est par ici !

Alors que le mercredi Panzani se préparait tranquillement, on a décidé d’allumer Twitch pour retrouver les copains et s’échauffer bien tranquillement. Au menu : le début de saison des Warriors, les matchs de la veille, globalement toute l’actu de la NBA, un petit quiz sur les meilleurs scoreurs de l’histoire (pas le plus à jour, on vous l’accorde) et les pronostics pour les matchs de la nuit. Une heure de live avec la famille, le tout dans la bonne humeur et avec un petit kawa dans la main. Vous avez raté ça ? Envoyez le replay.

Allez, café, deux mots que vous connaissez désormais par coeur et qui serons peut-être un jour une marque déposée. Et vous savez quoi ? Vous pourrez alors vous la raconter en hurlant à qui veut l’entendre que vous étiez là, dès le début.