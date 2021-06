NBA Playoffs 2021 – Preview Suns – Nuggets : série ultra fun en perspective, mais gros QI basket demandé pour la suivre

Respectivement deuxièmes et troisièmes de l’Ouest en saison régulière, les Suns et les Nuggets ont fait honneur à leur statut au premier tour des Playoffs. Si beaucoup misaient sur une victoire des Lakers contre Phoenix, si nombreux penchaient en faveur de Portland à cause de l’absence de l’autre star de Denver Jamal Murray, les Cactus et les Pépites sont bien là pour nous offrir une série qui s’annonce bien fun.

Il faut remonter au mois de janvier pour retrouver la trace de la dernière confrontation entre les Suns et les Nuggets. Ça remonte un peu alors forcément, c’est difficile de tirer des conclusions et enseignements pour cette demi-finale de Conférence Ouest car pas mal de choses ont changé depuis. Mais vu le scénario des trois matchs opposant ces deux équipes lors des quatre premières semaines de la saison régulière, on peut s’attendre une bataille épique : victoire des Suns à Denver par seulement trois points d’écart grâce à un Chris Paul bien clutch d’abord, puis deux succès consécutifs pour les Nuggets ensuite – en back-to-back sur le parquet de Phoenix et à chaque fois en prolongation – sous l’impulsion notamment d’un Jamal Murray en mode bubulle. « Cela ressemblait à un match de Playoffs » avait déclaré le coach des Nuggets Michael Malone en janvier dernier, avant d’ajouter, « Jouer face à la même équipe, avec les titulaires qui jouent dans la double prolongation, vous en demandez beaucoup de leur part et ils répondent présent. » Ça y est Mike, désormais on y est en Playoffs. Et si Jamal Murray ne sera évidemment pas disponible à cause de sa grosse blessure au genou subie en fin de saison régulière, on ne serait pas surpris de voir d’autres rencontres se terminer en prolongation dans la série à venir. Les Nuggets sont devenus les grands spécialistes des matchs à suspense et adorent jouer avec nos nerfs. Les Suns eux ne sont pas mal non plus dans ce domaine et la plupart du temps, ils trouvent un moyen de gagner dans le money time.

Ce Phoenix – Denver, ce sera aussi un duel entre deux des meilleurs collectifs de la NBA. Sixièmes et septièmes à l’efficacité offensive en saison régulière, les Suns et les Nuggets sont des machines bien huilées. Et si la défense des Pépites n’est pas au même niveau que celle des hommes de Monty Williams, on devrait voir une confrontation équilibrée de bout en bout avec beaucoup de joueurs en capacité de step-up derrière les stars de la série. En parlant de star et de défense, on a hâte de voir comment les Suns vont essayer de limiter Nikola Jokic. Deandre Ayton aura évidemment un rôle très important à jouer dans ce secteur, lui qui voudra confirmer sa grosse série face aux Lakers au premier tour. Mais qu’on se le dise, c’est tout simplement impossible de stopper le Joker en un-contre-un et on sait bien que les prises à deux peuvent très vite être sanctionnées par la vision de jeu de Niko. Malgré l’absence de Murray mais aussi celle de Will Barton et P.J. Dozier, offensivement ça continue de tourner à Denver avec Michael Porter Jr. bien évidemment, ainsi que Monte Morris, Aaron Gordon, Austin Rivers ou encore Facundo Campazzo. Ils ont tous eu leur(s) moment(s) lors de la série du premier tour face aux Blazers, même si vous nous direz que c’était… la défense des Blazers. Pas sûr que ça soit le même délire contre des mecs bien solides défensivement comme Mikal Bridges ou Jae Crowder. On l’a vu au premier tour contre les Lakers, les Suns sont capables d’atteindre un niveau d’intensité assez élevé dans leur propre moitié de terrain et on peut compter sur eux pour être au taquet d’entrée.

Parmi les facteurs X de la série, il y en a un qui est inévitable : l’état de santé de Chris Épaule. Blessé en début de série face aux Lakers, puis de retour en forme dans le Game 4 mais à nouveau touché dans le Game 5, le Point God n’a globalement pas pu évoluer à son meilleur niveau. Si Paul est une nouvelle fois sérieusement diminué face aux Nuggets, ça risque de bien changer l’équation. Alors évidemment, les Suns possèdent à ses côtés un Devin Booker tout simplement phénoménal (coucou les Lakers), mais la différence de niveau des Cactus entre un CP3 en forme et un CP3 à qui il manque un bras est tout de même significative. On aime bien l’ascension de Cameron Payne hein, lui qui n’a pas hésité à donner la leçon à la bande à LeBron James, mais bon voilà quoi. Et puis quand on sait que Facundo Campazzo ne se gênera pas pour aller titiller Cri Cri tel un carpincho argentin, on se dit que cette série risque d’être reloue à jouer pour Paulo. Par contre, si Chris Paul est le vrai Chris Paul, ce maestro des parquets souvent décisif dans les moments importants, les Nuggets risquent bien de se faire bouffer au final.

Les Suns viennent de taper les champions en titre et ne comptent clairement pas s’arrêter là. Les Nuggets donnent tout malgré leurs limites liées aux blessures et veulent retourner en Finales de Conférence Ouest pour la deuxième année consécutive. Y’a moyen que ça donne des étincelles tout ça, et ça commence dès ce soir avec le Game 1 à Phoenix, qui possède l’avantage du terrain.

LE PROGRAMME DE LA SÉRIE

Game 1 : Suns – Nuggets, dans la nuit du lundi 7 au mardi 8 juin, à 4h.

Suns – Nuggets, dans la nuit du lundi 7 au mardi 8 juin, à 4h. Game 2 : Suns – Nuggets, dans la nuit du mercredi 9 au jeudi 10 juin, à 3h30.

Suns – Nuggets, dans la nuit du mercredi 9 au jeudi 10 juin, à 3h30. Game 3 : Nuggets – Suns, dans la nuit du vendredi 11 au samedi 12 juin, à 4h.

Nuggets – Suns, dans la nuit du vendredi 11 au samedi 12 juin, à 4h. Game 4 : Nuggets – Suns, dans la nuit du dimanche 13 au lundi 14 juin, à 2h.

Nuggets – Suns, dans la nuit du dimanche 13 au lundi 14 juin, à 2h. Game 5* : Suns – Nuggets, dans la nuit du mardi 15 au mercredi 16 juin, horaire à déterminer.

Suns – Nuggets, dans la nuit du mardi 15 au mercredi 16 juin, horaire à déterminer. Game 6* : Nuggets – Suns, dans la nuit du jeudi 17 au vendredi 18 juin, horaire à déterminer.

Nuggets – Suns, dans la nuit du jeudi 17 au vendredi 18 juin, horaire à déterminer. Game 7* : Suns – Nuggets, dans la nuit du dimanche 20 au lundi 21 juin, horaire à déterminer.

*si nécessaire