Jason Kidd ne sera pas le futur coach des Blazers : derrière ce refus ? La preuve qu’il a sans doute une autre idée derrière la tête

Des rumeurs étaient récemment sorties, comme quoi l’assistant-coach actuel des Lakers Jason Kidd était pressenti pour être l »un des candidats au poste vacant de coach des… Blazers. Le Hall Of Famer a rapidement mis les choses au clair, et quand c’est non, c’est non.

Les Blazers viennent de sortir au premier tour des Playoffs pour la deuxième saison d’affilée, et même si Damian Lillard a bien souvent joué comme un dieu absolu, disons qu’il n’a cette saison pas été très aidé par ses coéquipiers ni par son coach. Du coup on commence à connaitre la NBA et dans la foulée… (pas tant) breaking news (que ça) : Terry Stotts viré. L’homme qui dessinait désormais en son temps des systèmes pour C.J. McCollum en prolongations alors que Dame est à 85 points et qu’il n’a pas raté de tir depuis son premier match en U11, s’est donc fait – comme dirait Donald Trump – Fired. Depuis cinq ans ? Coach Terry et son équipe se sont fait éliminer quatre fois au premier tour des Playoffs, pas très glorieux on vous l’accorde, et dans la foulée de l’annonce du départ de Stotts Damian Lillard a alors annoncé à YahooSports qu’il souhaiterait avoir… Jason Kidd sur son banc. Les deux sont natifs d’Oakland et le meneur voit l’ancien meneur comme l’une de ses idoles, ni plus ni moins que du tampering à la cool et on se dit alors que c’est bon c’est réglé, quand on sait de surcroît que J-Kidd a bien envie de redevenir head-coach.

Oui mais non.

Oui mais non car Mr. Triple Double a donc déclaré ce week-end à Adrian Wojnarowski d’ESPN qu’il ne souhaitait absolument pas aller dans l’Oregon. Est-ce à cause de la température ? Du palmarès trop étoffé des Blazers depuis vingt ans ? Rien de tout ça, car il semblerait en fait que son refus soit intimement lié à la requête un peu trop publique du numéro 0. L’homme qui tapait des passes décisives par centaines se sentait gêné par rapport à cette annonce et trouvait que son entretien d’embauche en serait biaisé, ne voulant pas mettre la star des Blazers dans une situation gênante. A moins qu’il n’ait simplement pas les co*ones d’aller sur le banc de Portland et d’y laisser Carmelo Anthony 38 minutes, il n’y qu’un pas vers les conclusions hâtives pour cette enquête alors écoutez, laissez la police faire son travail, et dès que nous aurons de plus amples informations croyez bien que vous en serez les premiers informés.

L’avenir de Jason Kidd reste donc incertain, lui qui aimerait bien se retrouver de nouveau entraîneur principal quelque part en NBA. Son CV jusque-là ? Les Nets Nets durant une saison et les Bucks trois saisons et demi. Palmarès ? Deux trophées de coach du mois en janvier et mars 2014, let’s go. On pourrait donc voir l’actuel entraîneur adjoint des Lakers, champion NBA en 2020 tout de même, partir dans une franchise avec un poste d’entraîneur actuellement vacant comme les Celtics, le Magic, les……. Spurs ?, ou d’autres nous réservant des surprises durant cette off-season. La promotion en tant que coach des Lakers n’est pas non plus inimaginable étant donné que Frank Vogel… est Frank Vogel, étant donné que les Purple & Gold sortent d’une élimination cradingue au premier tour, étant donné qu’il n’a pas réussi à emmener Alex Caruso vers son objectif : le trophée de MVP. Pour cela, il faudra voir avec LeBron James Rob Pelinka, puis LeBron James Frank Vogel d’ailleurs, histoire de faire les choses dans l’ordre. Pour les Blazers l’avenir est toujours aussi incertain, mais des noms comme celui de Chauncey Billups, actuellement assistant-coach des Clippers, Jeff Van Gundy, actuellement à la cafet’ du Pôle Emploi, Juwan Howard, actuellement coach des Wolverines du Michigan, et enfin Mike D’Antoni, actuellement assistant-coach des Nets, apparaissent encore sur la pile du GM de la franchise de Portland.

Pour le nouveau boss du banc des Blazers il faudra attendre, et ce ne sera donc pas Jason Kidd. Fallait pas l’ouvrir trop vite Damian, car le pire dans tout ça, c’est que Jason… en avait peut-être envie de ce poste.

Source : ESPN