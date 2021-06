Le bel hommage de Nicolas Batum à Rick Bonnell après le Game 7 : un grand journaliste est parti, et Nico a tenu à lui dire au revoir

Auteur d’un excellent Game 7 hier soir face aux Mavericks, Nicolas Batum a répondu présent au meilleur moment pour son équipe. Mais après la rencontre, avant de dire le moindre mot sur sa perf’ ou la qualif’ des Clippers, il a tenu à rendre hommage à Rick Bonnell, journaliste reconnu de Charlotte décédé la semaine dernière.

Vous avez sans doute vu passer la tragique nouvelle il y a quelques jours. Rick Bonnell, journaliste du Charlotte Observer, est décédé subitement à l’âge de 63 ans. Une nouvelle qui a bouleversé le monde médiatique de la NBA car Rick était considéré comme une véritable référence dans sa profession, tout en étant l’un des chroniqueurs les plus appréciés du circuit. On parle d’un homme qui est tout simplement devenu synonyme avec la franchise des Charlotte Hornets, un homme qui a passé plus de trois décennies au Charlotte Observer pour couvrir la franchise locale de A à Z. « Rick faisait partie des incontournables aux matchs des Hornets, et ce depuis mes années de joueur à l’ancien Charlotte Coliseum » a notamment déclaré un certain Michael Jordan – proprio des Hornets – suite à la terrible nouvelle. En 1988-89, lors de la toute première saison des Frelons en NBA, Rick Bonnell était là. En 2019-20, lors de la dernière saison de Nicolas Batum à Charlotte, il était toujours là. Nico, qui s’épanouit aujourd’hui aux Clippers et qui va pouvoir disputer les demi-finales de Conférence Ouest, avait appris à connaître Rick lors de son passage aux Hornets entre 2015 et 2020. Parce que quand vous passez par les Hornets, vous ne pouvez pas ne pas apprendre à connaître Mr. Bonnell. Alors hier, après le Game 7 remporté par ses Clippers, Nicolas Batum a prononcé quelques mots afin de lui rendre un dernier hommage (via le Los Angeles Times).

« Avant qu’on commence, je veux juste dire quelque chose à propos de Rick (Bonnell), qui vient de nous quitter. J’ai passé cinq années à Charlotte, et il est le meilleur. Je veux juste dire qu’il va me manquer. Je lui ai parlé il y a trois semaines quand nous sommes retournés à Charlotte. Il avait écrit un super papier sur moi et mon père l’an dernier. Je n’ai que du respect et il va beaucoup me manquer, vraiment. J’adore ce gars. Alors Rick, repose en paix mon gars, je t’adore. »

Le fameux papier dont Nico fait référence, c’est celui-là. En janvier 2020, en marge du NBA Paris Game entre les Bucks et les Hornets à l’AccorHotels Arena, Rick Bonnell avait publié un article intitulé « How Hornets forward Nic Batum faced his father’s death and his own fear of dying young », un article axé sur le décès du papa de Nico quand ce dernier avait seulement deux ans et demi. Un destin tragique qui a évidemment profondément marqué la vie de Nicolas Batum, et un épisode qui avait refroidi de nombreuses franchises au moment de la Draft 2008, où Nic était tombé à la 25e place alors qu’il était initialement annoncé bien plus haut. Mike Breen, le commentateur d’ESPN connu pour ses fameux « BANG ! » après un gros shoot, avait déjà mis la lumière sur cette story il y a quelques jours lors du Game 6 des Clippers à Dallas, une story que beaucoup ignoraient sans doute. Un magnifique hommage à Rick Bonnell, et une belle référence au parcours et à la carrière de Nico. Si les relations joueurs – journalistes peuvent parfois être tendues pour diverses raisons, il arrive aussi que de vrais liens se forment et visiblement, Nicolas Batum – comme de nombreux autres – a été marqué par le professionnalisme et le talent de Rick Bonnell.

Après Sekou Smith il y a quelques mois, un autre grand nom du paysage médiatique de la NBA vient de nous quitter. Il n’y a qu’à voir la réaction de Nicolas Batum, et plus généralement les réactions dans la sphère de la Grande Ligue, pour voir à quel point Rick Bonnell était respecté et apprécié pour son travail en tant que beat writer des Hornets. RIP Rick.

Source texte : Los Angeles Times

To follow up, here was how Nicolas Batum remembered beat writer Rick Bonnell to open his postgame videoconference. Obviously, Nico's mind could have been in a bunch of different places after a Game 7; that he chose to start this way was an exceedingly classy tribute. https://t.co/6vJXs2CHl6 pic.twitter.com/0INVRLXBN2 — Andrew Greif (@AndrewGreif) June 7, 2021

I know people exaggerate w/ superlatives when someone dies but Rick was really one of the nicest people on the NBA beat. A true gentleman, happy for other ppl’s accomplishments (he sent so many nice DMs when I wrote something decent) just a truly good human. God bless his family https://t.co/t6HyBYKXmz — Candace Buckner (@CandaceDBuckner) June 2, 2021

The Inside the NBA crew reacts to the passing of long-time Hornets beat writer Rick Bonnell. Our thoughts are with his family and friends. pic.twitter.com/n0PZSV0VY1 — NBA on TNT (@NBAonTNT) June 3, 2021