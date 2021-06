Kendrick Nunn dans le viseur des Knicks : malgré les Playoffs, New York n’a pas perdu son sens de l’humour

Kendrick Nunn est dans le viseur des Knicks et ce n’est pas une blague. Alors que New York semble faire du poste 1 une priorité, la direction serait intéresséE par le feu follet du Heat. Ian Begley de SNY a rapporté cette info croustillante et John Hollinger de The Athletic un peu plus tôt estimait le salaire potentiel de Nunn à 15 millions la saison. À voir si ces rumeurs déboucheront sur un contrat entre les deux parties.

Kendrick Nunn could land offers in the $15 million a year range and Duncan Robinson could get even more, sources tell @johnhollinger.

How can the Heat get back to their level of a year ago?

“It’s going to be a long, complicated offseason.”https://t.co/qUzW1M8HH6

— The Athletic NBA (@TheAthleticNBA) May 28, 2021