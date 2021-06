Et si Orlando ne craque pas lors des Finales 95 ? Les Enquêtes de TrashTalk

Pendant de nombreuses semaines, le lundi était synonyme de Top 100 all-time, avec son lot de débats, de discussions et d’amitiés brisées. Une énorme aventure, qui méritait une belle suite pour continuer à régaler notre communauté préférée. Les Enquêtes de TrashTalk sont désormais de retour rien que pour vous, parce que le lundi reste le meilleur jour de la semaine, tout simplement.

Si vous aussi vous aimez débattre et prendre l’apéro c’est ICI qu’il faut vous abonner !

L’Enquête TrashTalk du jour nous emmène en Floride, du côté d’Orlando. En 1995, le Magic n’a pas encore un long passé en NBA mais son équipe est déjà portée par un duo monstrueux qui lui permet d’entrevoir l’avenir avec un sourire très large. Dans le sillage de Shaquille O’Neal et Penny Hardaway le Magic d’Orlando va atteindre les Finales mais tout ne va pas se passer comme espéré. Contre les Rockets d’Hakeem Olajuwon, les Floridiens laissent filer leur chance lors du Game 1 alors qu’ils sont en position de gagner, et n’arriveront jamais à s’en remettre : 4-0 Houston au final. Un tel tournant amène forcément son lot de questions : si ça ne craque pas autant, comment est la suite de ce duo ? Comment parlerait-on du Magic ? De Penny ? Du Shaq ? De Nick Anderson… Allez, on envoie l’enquête !

Comme d’habitude, on dit ce qu’on mange, on récapitule les faits et on mène l’enquête. Ça dure trois quarts d’heure et c’est parfait pour lancer la semaine.