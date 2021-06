Terry Stotts et les Blazers, c’est officiellement terminé : l’inévitable est donc arrivé, Jason Kidd en pole pour prendre la suite ?

Ce n’était qu’une question de temps. C’est désormais officiel : Terry Stotts n’est plus l’entraîneur des Blazers. Après neuf ans de vie commune, le coach et la franchise de Portland ont décidé de stopper l’aventure, et un candidat semble déjà se dégager pour prendre sa succession.

Neuf saisons, 402 victoires pour 318 défaites en régulière, huit qualifications en Playoffs, une participation aux Finales de Conférence Ouest. Voilà en gros le bilan de Terry Stotts depuis son arrivée à la tête de Portland en 2012, la même année où un certain Damian Lillard a été drafté. Les deux ont développé une belle complicité au fil des saisons mais après une nouvelle déception au premier tour des Playoffs en 2021, cela ne pouvait plus durer. C’est ainsi que cette nuit, en plein milieu du Game 6 opposant les Mavericks aux Clippers, Adrian Wojnarowski d’ESPN a balancé la breaking news : Terry Stotts et les Blazers, c’est terminé, lui qui possédait encore une année de contrat sur son deal. Soi-disant sur « un accord à l’amiable », mais on savait tous que Stotts était sur un siège éjectable à partir du moment où son équipe ne répondait pas aux attentes. Les Blazers avaient connu de grosses difficultés au cours du mois d’avril avant de rebondir en fin de saison régulière, mais ils ont ensuite été incapables de prendre le dessus sur les Nuggets de Nikola Jokic malgré l’absence de Jamal Murray en face, ainsi que celle de Will Barton. Une élimination qui fait mal, une élimination destinée à provoquer pas mal de changements dans l’Oregon. Le départ de Terry Stotts n’est peut-être que le premier domino à tomber, en tout cas c’est le plus évident.

Stotts leaves as second winningest coach in franchise history, including eight consecutive playoff appearances – longest streak in league. Stotts is the only head coach Damian Lillard has had in NBA. https://t.co/BC53zPjMvz — Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 5, 2021

Bien évidemment, la grande question qui se pose désormais est la suivante : qui pour prendre les commandes des Blazers à partir de la saison prochaine ? Plusieurs noms ont déjà été balancés. Parmi eux, on a l’ancien meneur des Pistons et actuel assistant chez les Clippers Chauncey Billups, on entend comme d’habitude le nom de Jeff Van Gundy, on a également du Mike D’Antoni ainsi que du Juwan Howard, qui vient d’emmener Michigan aux portes du Final Four NCAA. Mais le grand favori, il se nomme Jason Kidd. Pourquoi ? Parce que Damian Lillard veut voir J-Kidd sur le banc des Blazers selon Yahoo Sports et ça, ça pèse. S’il est remarquablement fidèle aux Blazers, Dame D.O.L.L.A. est forcément frustré par la tournure des événements et vu son statut au sein de la franchise, son avis sera évidemment très important. D’après Shams Charania de The Athletic, Billups serait également apprécié par Lillard mais si sa préférence va en direction de Kidd, ce qui semble être le cas, le poste sera probablement pour l’actuel assistant des Lakers et ancien entraîneur des Nets et des Bucks. Billups et Kidd sont deux anciens meneurs certifiés « champion NBA » et cela doit compter dans la tête de Lillard. Mais l’autre connexion qui semble faire pencher la balance pour l’ami Jason, c’est Oakland. On connaît l’attachement de Dame à sa ville natale, et il a souvent mentionné Kidd comme modèle au début de sa carrière, lui qui a grandi à Oakland pour ensuite jouer à l’université de Californie. Les deux sont d’ailleurs passés par le même lycée, à savoir la St. Joseph Notre Dame High School, située du côté d’Alameda. Tout ça pour se retrouver ensemble en 2021 ?

Gros dossier à suivre dans les heures voire les jours à venir, mais Jason Kidd semble tenir la corde, lui qui attend une nouvelle opportunité depuis 2018, quand il s’est fait virer de Milwaukee. Revenir pour coacher un joueur du calibre de Damian Lillard, ça va y’a pire quand même.

Source texte : ESPN / The Athletic / Yahoo Sports

The Portland Trail Blazers are increasingly expected to hire Clippers assistant Chauncey Billups or Lakers assistant Jason Kidd as franchise’s next head coach, sources tell me and @jwquick. Exclusive comments from Damian Lillard and more on @TheAthletic: https://t.co/NcU6DoUCK0 — Shams Charania (@ShamsCharania) June 5, 2021

Portland Trail Blazers superstar Damian Lillard tells @YahooSports his preference to be the next head coach of the franchise is Jason Kidd: “[He’s] the guy I want.” https://t.co/xzeI7lf3vn — Chris Haynes (@ChrisBHaynes) June 5, 2021