Kawhi Leonard est un cyborg : 45 points à 18/25 au tir, dans un Game 6, voilà ce qu’il se passe quand le robot a rechargé la batterie

Un match plaisant car intense, voilà ce que nous proposaient Clippers et Mavericks pour ce Game 6 du premier tour des Playoffs, synonyme en cas de défaite des Clippers de départ en vacances une fois de plus précipité mais surtout de milliers de vannes prêtes à (re)sortir du four. Puis Kawhi Leonard, aka KL-212-87, un cyborg sorti tout droit du labo d’un savant fou, a mis les doigts dans la prise et est devenu fou. Fou et parfait. Littéralement.

Question : que voulez-vous faire quand il est comme ça. Réponse : apprécier et prendre des photos. Kawhi Leonard est un monstre sans l’once d’un sentiment de pitié pour ses victimes, et cette nuit est entrée dans la liste de ses accomplissement les plus propres en carrière, pas mal pour un mec déjà deux fois champion NBA et double-MVP des Finales.

Trois petits points dans le premier quart, car l’altruisme du type le pousse même à nous présenter Reggie Jackson comme le meilleur joueur de son équipe. Sacré coup de poker menteur mais déjà un beau full aux as au deuxième quart avec 13 points de plus au compteur, attention la machine est en train de chauffer. A peine le temps de s’envoyer un litron de sans-plomb 95 à la mi-temps, de le digérer un peu parce que ça reste un peu visqueux, et celui qui a également du ingéré C-16, C-17, C-18 et toutes les évolutions de Cell colle 17 nouveaux puntos dans la deuxième partie du troisième quart. Total 33 pions, mais les Clippers sont encore loin d’avoir maté les Mavs alors Kawhi passe la seconde, lol.

Les stepbacks deviennent aussi robotiques que parfaitement exécutés, les ficelles sont à peine effleurées et l’homme à tout faire est mort de rire (pas du tout), chaque ballon d’attaque des Californiens se transformant en offrande à un demi-dieu capable pour sa part de transformer chaque possession en or. De l’or à deux points, de l’or à trois points, de l’or au lancer, de l’or au boulot, Laure Boulleau, bref vivement la sieste. 38, 40, 42 puis 45, le compteur de KL monte à mesure que l’écart en fait de même, Luka Doncic se réveillera beaucoup trop tard et Kristaps Porzingis est jaloux, lui qui vit jour et nuit pour balancer du stepback du parking alors qu’il mesure 4m50 et que l’adversaire joue sans pivot.

Record en Playoffs égalé pour l’ancien *insérer une insulte* des Spurs, et des Mavs qui doivent désormais faire caca culotte en espérant que la version Game 7 du robot ressemblera plus à celle du Game 5 qu’à celle du Game 6. 45 pions à 18/25 au tir ? Dans le match le plus important de la saison en attendant le prochain ? Eh, mon grand, faut le dire si tu t’ennuies chez les humains.