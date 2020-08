Kawhi Leonard monte sérieusement en température : une série monstrueuse, ponctuée par un Game 6 monstrueux

On a beaucoup parlé dans cette série de l’ambiance pas vraiment amicale installée par quelques uns des soldats de Doc Rivers, on a énormément parlé des performances de Luka Doncic, on a pas mal causé aussi de l’adresse de Paul George, mais comme très souvent c’est un homme dont on parle finalement peu qui a mis le couvercle sur la série. Cet homme c’est Kawhi Leonard, encore une fois plus que parfait sur ce Game 6 et définitivement prêt pour aller chercher son back-to-back.

Il ne dit rien, il ne sourit jamais, mais chaque soir, à chaque match, il répond présent. Vous vous souviendrez de cette série de Playoffs comme celle qui a fini de révéler Luka Doncic au grand monde ? La vérité serait en fait de se dire que c’est bien Kawhi qui a dicté son tempo. Une perfection presque énervante, une partition jouée sans la moindre fausse note, du Kawhi dans le texte, du Game 1 au Game 6.

Cinq matchs de Playoffs consécutifs à plus de 30 points, un record perso, et donc ce denrier chef d’oeuvre pour bouter les Mavs hors de la bulle. 33 points à 14/23 au tir et 4/4 de la ligne, 14 rebonds, 7 passes, 5 steals, et là aussi une ligne de stats jamais vue depuis… vingt ans.

Kawhi Leonard becomes the 1st player to post 30+ PTS, 10+ REB, 5+ AST and 5+ STL in an #NBAPlayoffs game since Gary Payton in 2000. @EliasSports pic.twitter.com/pEr9pdeGvj — NBA.com/Stats (@nbastats) August 30, 2020

Une nouvelle démo offensive et défensive du meilleur muet de la Terre depuis Bernardo, et des Clippers qui peuvent d’ores et déjà se réjouir de posséder en leur rang l’un des tueurs les plus efficaces de toute l’histoire de leur franchise, plus habituée à se faire cogner qu’à cogner, mais ça c’était avant, avant l’arrivée de ce chevalier sans peur et sans sentiment… sauf lorsqu’il est posé devant un effeuillage.

Attention très chère NBA, Kawhi Leonard est lancé et trottine tranquillement vers son but ultime : remporter une troisième bague et un troisième MVP des Finales avec… une troisième franchise différente. C’est quoi le bail Kawhi ? Tu veux faire le tour du pays ? Gagner dans toutes les villes ? Avoir une fille dans chaque port ? Bah vas-y hein, t’es bien parti là.