Au coeur d’une nouvelle semaine une semaine bien chargée en termes de récompenses individuelles, la NBA s’occupe de couronner la défense aujourd’hui. Hier, c’était les All-Rookie Teams. C’est désormais l’heure de causer protection de cercles et mal de cuisses. Une récompense plus pointilleuse qui fait toujours débat !

Au tour des chiens de garde et des tours de contrôle d’être récompensés. L’année dernière Marcus Smart, Mikal Bridges, Giannis Antetokounmpo, Jaren Jackson Jr. et Rudy Gobert constituaient la All-Defensive 1st Team alors que Jrue Holiday, Matisse Thybulle, Draymond Green, Bam Adebayo et Robert Williams III formaient une All-Defensive 2nd Team (presque) tout aussi solide.

Ici ? Pas de pronostic mais juste des indications avec les noms cités ci-dessus. N’oublions juste pas, à l’heure de parler de ces deux équipes, que la défense est une partie du jeu bien ingrate dans laquelle il est très compliqué de briller. Pourtant, très peu d’équipes ont réussi à accomplir de grandes choses sans se la donner à fond en défense. L’attaque fait lever les salles, la défense fait gagner des titres. Récompenser la défense n’est pourtant pas aussi évident que de récompenser l’attaque. On dispose de beaucoup moins d’outils statistiques pertinents pour mesurer l’impact défensif d’un joueur. Certes, on a les contres et les interceptions mais ils ne traduisent pas forcément une bonne performance globale et ne concernent qu’une partie mineure de toutes les tâches défensives.

Ce qui fait que l’évaluation de la défense est beaucoup plus ambigüe : elle passe majoritairement par le visionnage des matchs. Si on devait se projeter sur la 1st Team, on devrait voir logiquement le DPOY en titre Jaren Jackson Jr. peut-être accompagné de Brook Lopez et Evan Mobley, finalistes pour le trophée. Pour le reste, ça semble plutôt ouvert : si on respecte une certaine logique des postes et qu’on récompense donc des plus petits, on imagine des noms comme O.G Anunoby, Jaden McDaniels, Marcus Smart ou encore Jrue Holiday…

Beaucoup de prétendants mais peu de places disponibles pour le graal de la 1st Team. On ne parle pas toujours assez de la défense par rapport à l’attaque mais pourtant elle représente – au minimum – 50% du job. Pour certains joueurs, elle en est même un fond de commerce : c’est une récompense loin d’être anodine. Pas facile – comme toujours – de trancher cette année : préparez-vous pour de gros débats à peine les récompensés dévoilés !