Les cracks de la Draft 2018 sont fixés et certains ont sécurisé le sac : Mikal Bridges, Jaren Jackson Jr. et bien d’autres, on fait le point !

Hier soir sonnait donc la fin de la récréation pour les loulous de la Draft 2018, puisque les franchises NBA avaient jusqu’à six heures ce matin pour décider de prolonger ou non le contrat de leurs jeunes pousses. On en attendait certains, d’autres pas forcément, mais cette « extension deadline » a en tout cas dessiné les contours de quelques projets de groupe. On reviendra juste après sur ceux qui attendent toujours un coup de fil, certains risquent de l’attendre encore longtemps d’ailleurs, mais place tout d’abord à un petit récap de ce qui a été signé hier soir entre le fromage et le dessert, teasant du coup une fin de soirée au bon goût de champagne.

Oh miroir, mon beau miroir, dis-moi qui sera le plus riche :

Quelques rumeurs de prolongations de contrats pour les joueurs de la Draft 2018 : Deandre Ayton = max Michael Porter Jr = contrat max avec des protections façon Embiid 2017 Mikal Bridges = 80-90 sur 4 ans Miles Bridges = RDV l’été prochain ? Kevin Huerter = 70-75 sur 4 ans — TrashTalk (@TrashTalk_fr) September 24, 2021

Voilà les tendances à J-25, quand les premières rumeurs commençaient à sortir des différents bureaux de la Grande Ligue. Des leaders qui participent à emmener leur équipe en Finale NBA, des cracks amenés à dominer la Ligue sans trop de doutes ou encore des lieutenants +++, il y avait du beau monde à se mettre sous le coude et ce jusqu’à hier soir. Résultat des courses ? Certains ont eu droit à la bonne nouvelle, d’autres devront encore attendre alors que pour une dernière catégorie l’avenir s’assombrit un chouïa, en tout cas au sein de la franchise qu’ils représentent aujourd’hui.

Ils sont donc tous là, ceux qui peuvent se targuer ce matin de pouvoir commencer à chercher une villa pour la mamma, ceux qui peuvent nous hurler de téma la taille de la kichta. Les cracks Trae Young, Luka Doncic, Shai Gilgeous-Alexander et Michael Porter Jr. avaient tous déjà pris leur énorme purée dans les derniers mois, et cette nuit le tier 2 a donc pu palper à son tour, avec notamment de belles perspectives pour ces messieurs Jaren Jackson Jr., Mikal Bridges ou Kevin Huerter. Wendell Carter Jr., Grayson Allen, Landry Shamet et Daniel Gafford ont également fait chauffer le stylo à plume, alors que Robert Williams III ou Gary Trent Jr. avait sécurisé le sac il y a déjà quelques semaines. Si vous voulez plus de détails sur les signatures en question ? On vous mâche le travail, tout est juste en dessous et dîtes pas merci ça fait plaisir :

Une bonne moitié des plus gros prospects de la cuvée 2018 prolongés logiquement, les autres on en parle très vite, mais pour ces gars-là en tout cas la validation d’un job bien exécuté depuis trois ans et/ou de promesses qui ne vont pas sans leur paquet de billets. Qui a eu raison de les aligner ? Qui a eu tort ? Premières réponses dans quelques semaines, mais félicitations en tout cas à cette nouvelle génération d’hommes riches, des hommes désormais à l’abri mais… sur le grill.