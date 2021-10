Landry Shamet prolonge aux Suns pour 43 millions sur 4 ans : le soleil et la kichta, mais surtout de la stabilité pour le jeune Cactus

Les minutes passent et la cocotte bout, ça commence à chauffer du côté des insiders. Si Deandre Ayton et Marvin Bagley n’ont pas chopé l’extension attendue, Landry Shamet sort de sa boite et sécurise des liasses ainsi qu’un chouette challenge sportif dans les rues de Phoenix. Deux salles deux ambiances, entre le secteur intérieur et la peinture. On débrief.

Parce que les priorités de tous ne sont apparemment pas les priorités de Phoenix, le front office des Suns vient de boucler le dossier Landry Shamet. C’est Adrian Wojnarowski qui dégaine le cellulaire pour informer d’une extension de contrat à hauteur de 43 millions sur 4 ans. La grosse bouderie avec Deandre Ayton n’empêche apparemment pas James Jones – General Manager de Phoenix – de dormir sur ses deux oreilles, lui qui continue de renflouer l’effectif au cas par cas. Le vingt-sixième choix de la cuvée 2018 n’avait que jusqu’à ce soir pour discuter prolongation, une mission facilitée par trois exercices de bon basket-ball en sortie de banc. La saison dernière, le petit couteau lâchait des moyennes de 9,3 points, 1,8 rebond et 1,6 assist à 41% au tir dont 39% from nowhere. Il est ce joueur capable de tranquillement back-up une star tout en prolongeant la perf offensive entamée par cette dernière. Si beaucoup peuvent soupirer devant l’argent investi dans une valeur pas encore sûre, c’est Monty Williams qui enfile le costume du SAV et se charge de recevoir les plaintes. À en croire le Woj, l’entraîneur serait à l’origine du trade récupérant Landry Shamet et prévoit de lui consacrer un rôle important au sein de sa rotation. On ne s’attend pas à ce qu’il tape quatre iso en six actions, mais il se pourrait bien que Landry soit poussé vers le statut de sixième homme lors de son passage en Arizona. Progresser sous ce titre, c’est peut-être l’idée.

Phoenix Suns guard Landry Shamet has agreed to a four-year, $43 million rookie contract extension, his agent @GeorgeLangberg tells ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) October 18, 2021

On aimerait bien retrouver le Landry Shamet des grands soirs, celui qui étonnait de par un mariage prénom/performance tout à fait incongru. Après être passé par Philly, Los Angeles et Brooklyn, l’arrière trouve enfin une trace de stabilité et va pouvoir tenter de régulariser ses prestations sans se soucier du lendemain. Si vous passez une bonne soirée car le taf ne commence qu’à 10h demain, imaginez un peu l’état d’esprit dans lequel doit se trouver Landry Shamet, posé dans sa casbah pour 4 ans et dont le seul souci est désormais de mettre ses shoots. Cet accord contractuel est la – certes, plutôt généreuse – récompense de belles productions sur les parquets de la Grande Ligue. On pense notamment à ce 18 avril dernier lorsqu’il a posé 30 points sur le Heat, avant de recevoir les louanges d’un Kyrie Irving stupéfait par ses facilités balle en main : « Incroyable, c’est juste incroyable. On en parlait entre nous à l’entre deux avec les gars sur le terrain en se demandant comment il pouvait être plus agressif, et je pense qu’il a trouvé un moyen de l’être. ». Mais la décla’ d’Uncle Drew met également en lumière une certaine irrégularité, celle d’un petit bonhomme de 24 ans capable de tirer à 50% de loin en avril, quelques mois après avoir tristement flirté avec la barre des 30% de réussite. Tout cela, Landry va avoir le temps de le régler lors d’interminables séances de shoots en compagnie de Devin Booker. Et puis qui sait, peut-être que Chris Paul lui apprendra quelques moves d’orga ?

Mikal Bridges prolongé, les Suns continuent de sécuriser leurs belles promesses en grattant le nom de Landry Shamet dans les plans d’avenir de la franchise. Fais-toi couler un bain Landry, t’as de beaux jours et surtout d’excellentes soirées devant toi.