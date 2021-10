Pas d’accord trouvé entre Deandre Ayton et les Suns : Phoenix ne veut pas lâcher le max, ou comment trembler jusqu’au bout pour son bijou

Les dossiers Trae Young et Luka Doncic bouclés depuis début août, Deandre Ayton s’est empressé de monopoliser les projos de la cuvée de Draft 2018. Eh oui, les sosophomores avaient jusqu’à ce soir pour s’entendre avec leur franchise sur une éventuelle extension de contrat. Au bout du compte, l’intérieur et le front office de Phoenix viennent de mettre un terme aux négoces sans parvenir à un accord. On débrief.

Qu’il est loin le temps où de l’échec sportif découlait un transfert, et que la performance aiguillait spontanément le dossier d’un joueur vers une prolongation. Aujourd’hui, se construire un roster complémentaire n’a jamais été aussi compliqué, les différents postes ayant des impacts plus ou moins importants. À moins d’un Joel Embiid capable d’être la pierre angulaire d’une équipe, il est devenu délicat de lâcher le max pour un pivot en 2021. Situation plus que dommageable, Phoenix ne fait malheureusement pas exception à la règle puisque selon Adrian Wojnarowski, Deandre Ayton et les Suns ont mis un terme à leurs discussions contractuelles sans réussir à trouver un terrain d’entente. Le premier choix de la Draft 2018 sera donc agent libre restreint l’été prochain, ce qui ne va pas manquer d’attirer des prétendants aux raquettes plus désertes que les paysages d’Arizona. Les crevards intéressés devront cependant avoir la place d’accueillir un contrat max dans leur cap space, mais surtout réussir à se projeter aux côtés du jeune intérieur. Le mieux serait de l’accompagner avec un chouette backcourt déjà en place, un raisonnement qui nous dirige tout droit… à San Antonio ! Un axe Dejounte Murray – Deandre Ayton, en voilà une belle manière d’accélérer la reconstruction.

ESPN Sources: Suns talks with Deandre Ayton on rookie extension have ended — without a deal. Ayton expected max contract and owner Robert Sarver hasn’t offered it. More coming on consequences for failing to reach deal with 2018 No. 1 overall pick. NBA Today debut, ESPN2. Now. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) October 18, 2021

Même si rien n’est fait, on peut désormais s’attendre à ce que le bras de fer ne s’arrête pas avant le divorce. La situation est tristement simplissime : un jeune pivot de 23 ans qui fait son taf veut le max mais sa franchise ne semble pas vouloir qu’il dépasse le statut de lieutenant, y compris d’un point de vue contractuel. Les deux partis campent donc sur leur position. D’un côté, Deandre Ayton reste sur trois saisons consécutives en double-double de moyenne et s’est parfaitement adapté aux individualités qui l’entourent. De l’autre, les Suns n’ont pas encore assez de recul pour lâcher aveuglément un gros sac de pépettes qui – dans l’optique où les performances sportives déraillent – pourrait être mesquinement reproché au front office dans quelques années. Et puis, la sélection étoilée a beau être perçue comme une vanité que seuls les fans et le palmarès remarquent, il serait bien étrange de filer le max à un bonhomme avant même qu’il n’ait pu fêter sa première convocation au All-Star Game. Vous l’aurez compris, la situation est aussi délicate qu’un eye contact entre Robin Lopez et une mascotte.

Deuxième bombette de la soirée après Marvin Bagley et second échec dans les négoces, Deandre Ayton sera libre de s’engager là où il le souhaite l’été prochain. Difficile de toper meilleure écurie pour l’aspect sportif mais si l’intérieur préfère les pesos au cuir, alors Phoenix va bien ramer pour le faire changer d’avis. Une affaire à suivre, de très près.