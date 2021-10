Malcolm Brogdon prolongé par les Pacers : 2 ans et 45 millions de plus, au revoir les rumeurs de transfert

On avait entendu son nom dans quelques rumeurs, notamment celles concernant un potentiel transfert de Ben Simmons. Mais Malcolm Brogdon est toujours à Indiana et il n’est pas près de faire ses valises. Le meneur vient en effet d’être prolongé par les Pacers.

La nouvelle a été balancée par Adrian Wojnarowski d’ESPN, dans une forme olympique ce lundi soir. Malgré les récents bruits de couloir, Malcolm Brogdon et les Pacers ont donc trouvé un accord sur une prolongation de contrat. Le montant de cette extension ? Deux années supplémentaires pour 45 millions de dollars. On est donc sur une moyenne annuelle de 22,5 millions, ce qui représente quasiment son salaire sur les deux saisons à venir, à savoir 21,7 et 22,6 millions. Quand on fait le total sur les deux prochaines années et les deux années supplémentaires pour lesquelles Brogdon vient de signer, on est sur un montant de 89,3 millions jusqu’en 2025. Aujourd’hui âgé de 28 ans, Malcolm Brogdon semble ainsi destiné à passer ses meilleures années sous le maillot d’Indiana, une phrase qu’on ne pouvait pas encore écrire avec certitude avant l’extension de ce lundi. Et pour les Pacers, c’est donc l’assurance d’avoir un meneur de jeu solide à la tête de l’équipe, un meneur qui reste sur une saison en 21 points, 5 rebonds et 6 passes de moyenne, à 45% au tir dont 39% du parking et 86% depuis la ligne des lancers-francs. Du très sérieux donc, même s’il a manqué 37 matchs au total en deux saisons avec les Pacers, et que ces derniers n’ont même pas réussi à atteindre les Playoffs en 2021 (bilan négatif de 34 victoires pour 38 défaites, élimination au play-in tournament).

ESPN story on Indiana's @MalcolmBrogdon7 agreeing on a two-year, $45M extension — bringing his total deal to four years, $89.3M: https://t.co/MBOMydG4LA — Adrian Wojnarowski (@wojespn) October 18, 2021

Alors oui, vous vous dites peut-être que cette extension n’exclut pas la possibilité d’un transfert à l’avenir. Vous n’avez pas tort, enfin si un peu quand même. Parce que comme le mentionne le spécialiste du salary cap d’ESPN Bobby Marks, Malcolm Brogdon est tout simplement intransférable pour la saison à venir. Et ça c’est une info qui compte quand on sait que le bonhomme était dans certaines rumeurs au cours de l’intersaison. Certes, le boss des Sixers Daryl Morey ne semblait pas emballé par un potentiel package Malcolm Brogdon – Caris LeVert en échange de Ben Simmons, mais désormais ce deal – comme n’importe quel deal impliquant Brogdon – n’est même plus sur la table. L’ancien joueur des Bucks va donc pouvoir passer une saison sereine dans l’Indiana, et cela peut aider les Pacers dans leur objectif de redevenir une équipe qui compte dans la Conférence Est. L’arrivée de l’excellent coach Rick Carlisle a tout de suite recrédibilisé Indy après l’échec Nate Bjorkgren, et les Pacers font clairement partie des équipes intrigantes de la saison à venir, eux qui possèdent pas mal de joueurs talentueux sur les différents postes. Si Carlisle arrive à imposer sa patte d’entrée et que les Pacers parviennent à rester en bonne santé, ce qui n’est pas gagné, ils pourraient faire un peu de bruit à l’Est.

Malcolm Brogdon et les Pacers, ça continue. RIP les rumeurs de transfert donc, au moins pour une saison. Au meneur de prouver désormais qu’il est capable de faire une campagne complète en jouant à un niveau All-Star. Il a les qualités pour en tout cas.

