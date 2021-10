Kevin Huerter prolongé pour 4 ans et 65 millions par les Hawks : Atlanta consolide son nid avant l’hiver

Pressés par la deadline, les Hawks n’ont pas choke en proposant une extension de contrat de 65 millions de dollars sur 4 ans à Kevin Huerter. Un deal gagnant-gagnant qui permettra à tout le monde d’aborder la suite plus tranquillement. Cette fois c’est bon, tout le monde est là, la saison peut commencer !

Les fans d’Atlanta – de plus en plus nombreux ces derniers temps – en rêvaient, le management l’a fait. Après Nate McMillan, Trae Young, John Collins, Clint Capela et plus modestement Lou Williams, c’est au tour du rouquin de prolonger à The Big Peach. La saison 2020-21 a dépassé toutes les attentes et Travis Schlenk a logiquement fait le choix de la stabilité. Y’en a marre de voir les joueurs se faire éliminer façon Squid Game, tout le monde veut revoir le même groupe sur le parquet pour continuer la belle dynamique enclenchée depuis la fin de l’hiver après le départ de Lloyd Pierce. Comme la liste ci-avant en atteste, Kevin Huerter était l’un des derniers éléments du roster à ne pas encore avoir été verrouillé sur le long terme. C’est désormais chose faite pour 4 ans et 65 millions de dollars, un deal tout à fait honnête pour les deux camps. Le produit de Maryland restera dans le projet avec Trae et Collins avec qui il a tout connu jusqu’ici pour tenter de voir plus haut que la finale de Conférence déjà atteinte cette année. C’est l’inévitable Adrian Wojnarowski d’ESPN qui a dégainé le plus vite au cours de cette soirée dédiée aux prolongations de dernière minute.

Atlanta Hawks guard Kevin Huerter has agreed on a four-year, $65 million rookie contract extension, @PrioritySports agents Mark Bartelstein and Andy Shiffman tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) October 18, 2021

La saison dernière, le Red Velvet avait stabilisé ses moyennes autour des 12 points à 36,3% de loin, un peu plus de 3 rebonds et 3 passes, ainsi que 1,2 interception par match. Kevin Huerter va donc continuer à développer son potentiel dans un rôle fondamental, qu’il soit utilisé en sortie de banc derrière Bogdan Bogdanovic comme face aux Knicks ou au début de la série contre Philadelphie, ou bien titulaire comme pour le reste des Playoffs. Drafté en 19è choix par les Hawks en 2018, le sniper d’Albany dans la banlieue de New York a bien fait son trou en Géorgie où il comble les manques dans plusieurs secteurs et apporte à la fois au scoring et en défense. Joueur de collectif et polyvalent, il connait déjà la maison par coeur et c’était une évidence de le voir poursuivre au royaume du Coca-Cola. Ce sera désormais à lui de step-up pour aider les Hawks à faire péter leur plafond finalement atteint plus rapidement que prévu au printemps dernier.

Trae Young, Clint Capela, John Collins, Kevin Huerter ont tous été prolongés jusqu’en 2025 minimum, tous à des prix corrects. Une véritable masterclass en attendant de voir ce qui attend DeAndre Hunter et Cam Reddish l’été prochain. En tout cas, voilà comment un management envoie un message à son groupe, lorsqu’il va loin en Playoffs. Ça motive et ça donne surtout envie de voir la suite le plus rapidement possible.

