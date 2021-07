Nate McMillan va rester l’entraîneur des Hawks : nouveau contrat de quatre ans, on peut dire qu’il ne l’a pas volé

Seulement deux jours après l’élimination des Hawks en Finales de Conférence Est, Nate McMillan et la franchise d’Atlanta sont là pour vous annoncer une grande nouvelle : le coach « intérim » des Faucons, qui a pris la place de Lloyd Pierce en cours de saison, va rester sur le banc pour plusieurs saisons.

Si Trae Young est devenu l’un des grands visages des Playoffs NBA 2021 et le symbole du magnifique parcours des Hawks, difficile de ne pas penser au travail réalisé par le coach Nate McMillan pour redresser une équipe qui n’allait nulle part à la mi-saison. Et aujourd’hui, Nate est logiquement récompensé car comme l’annonce Shams Charania de The Athletic, McMillan et la franchise d’Atlanta ont trouvé un accord sur un nouveau deal. Un nouveau deal d’une longueur de quatre ans si l’on en croit Adrian Wojnarowski d’ESPN. Une nouvelle qui ne surprendra personne étant donné que les Faucons sortent tout juste d’une Finale de Conférence Est. Après avoir battu les Knicks au premier tour des Playoffs, les Hawks ont choqué le monde de la NBA en éliminant les Sixers en sept matchs lors des demi-finales de conf’, avant de tomber les armes à la main face aux Bucks. C’est simple, personne ou presque n’avait imaginé un tel parcours pour Atlanta. Pour autant, malgré des résultats aussi convaincants que surprenants, on ne savait pas trop où se situait le dossier McMillan / Hawks ces derniers temps, mais on est désormais fixés. L’accord aurait été trouvé ce matin d’après l’insider Marc Stein, qui cite le boss des opérations basket Travis Schlenk, et on attend désormais l’annonce officielle des Hawks une fois que les derniers détails du contrat seront réglés.

Nate McMillan a pris en main l’équipe d’Atlanta au début du mois de mars, quand cette dernière se trouvait un peu dans la mouise. Avec 20 défaites sur les 34 premiers matchs de la saison 2020-21, les Hawks ne répondaient pas aux attentes des dirigeants et du proprio de la franchise. Malgré le gros recrutement réalisé à l’intersaison, censé aider les Faucons à retrouver les Playoffs à l’Est pour la première fois depuis 2017, Atlanta se retrouvait toujours dans le ventre mou de sa conférence, tout ça dans une ambiance pas tip top. Résultat, l’entraîneur Lloyd Pierce a pris la porte pour laisser la place à son assistant, prenant alors l’étiquette de « coach intérim ». Une solution de transition ? C’est ce qu’on se demandait au début, mais les Hawks ont tellement cartonné avec McMillan que ce dernier a très vite été considéré comme l’homme de la situation. Sous ses ordres, Trae Young et Cie ont d’abord remporté huit matchs de suite, pour ensuite terminer la régulière sur un superbe bilan de 27 succès pour 11 défaites en 38 matchs avec Nate. McMillan a su imposer sa patte et son style dans une équipe jeune et talentueuse qui avait besoin d’être guidée dans la bonne direction. Et une fois l’objectif des Playoffs atteint avec une belle cinquième place à l’Est, les Hawks ont poursuivi sur leur très bonne dynamique jusqu’à se rapprocher sérieusement des Finales NBA, dépassant ainsi les attentes du début de saison.

Nate McMillan va rester le coach des Hawks pour les années à venir, et la franchise d’Atlanta va donc clairement pouvoir construire sur l’énorme pas en avant réalisé cette saison grâce au leadership de son entraîneur. Une belle revanche pour celui qui s’était fait virer par les Pacers il y a un an.

Source texte : The Athletic / ESPN / @The SteinLine

The Hawks and GM Travis Schlenk understood early on that retaining McMillan was the priority — and McMillan capped a 37-19 coaching record with an Eastern Conference finals berth. https://t.co/dX7N7Ns3ao — Shams Charania (@ShamsCharania) July 5, 2021

Nate McMillan’s new deal as Atlanta Hawks coach is for four years, source tells ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 5, 2021