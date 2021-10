Jaren Jackson Jr. prolongé pour 4 ans et 105 millions par les Grizzlies : dossier réglé à Memphis, maintenant place au terrain

On en parlait ce matin, ce lundi 18 octobre correspond à la deadline pour les extensions de contrat concernant les membres de la Draft NBA 2018. Parmi les grands noms qui n’avaient pas encore obtenu de prolongation, celui de Jaren Jackson Jr., qu’on peut désormais rayer de la liste.

C’est Adrian Wojnarowski d’ESPN qui a balancé la nouvelle en fin d’après-midi. C’est donc officiel, Jaren Jackson Jr. vient de prolonger avec les Grizzlies pour un montant de 105 millions de dollars sur quatre ans (jusqu’en 2025-26 inclus). JJJ, sur le point de rentrer dans la dernière année de son contrat rookie (avant la qualifying offer), ne sera donc pas agent libre restrictif lors de l’intersaison 2022. Il rejoint plutôt des grands noms comme Luka Doncic, Trae Young, Shai Gilgeous-Alexander et Cie dans la liste des joueurs de la classe de Draft 2018 à avoir récolté un gros contrat pour les années à venir. Avec la deadline de ce lundi qui approche à grands pas (fixée à minuit), on se demandait ces dernières heures si les Grizzlies et le jeune intérieur allaient trouver un terrain d’entente sur un nouveau contrat, surtout après la saison tronquée du joueur en 2020-21. Victime d’une déchirure du ménisque dans la bulle de Mickey en août 2020, Triple J n’est revenu qu’à la fin du mois d’avril pour disputer seulement 11 rencontres au total en régulière, avec des statistiques de 14,4 points (42,4% au tir, 28,3% de loin), 5,6 rebonds, 1,1 interception et 1,6 contre en 23,5 minutes. Des chiffres logiquement en baisse par rapport à la belle campagne sophomore du bonhomme (17,4 points à 47% dont 39% du parking, 4,6 rebonds, 1,6 contre), et c’était difficile pour lui de vraiment être à son top niveau lors des Playoffs qui ont suivi. Mais Jaren Jackson Jr. et les Grizzlies ont réussi à se mettre d’accord sur un contrat qui va tourner autour des 26 millions de dollars par saison. Un contrat qui visiblement convient aux deux parties, autant JJJ qui remplit son compte en banque avec son premier gros deal en carrière, et la franchise de Memphis qui ne débourse pas non plus le maximum sur son jeune intérieur.

Cette extension signifie une chose : Jaren Jackson Jr. et les Grizzlies, c’est fait pour durer et l’intérieur de 22 piges représente un membre important du projet Memphis. Aux côtés de la jeune star Ja Morant, JJJ promet beaucoup à travers sa polyvalence des deux côtés du terrain et son jeu bien adapté à la NBA actuelle. Quand les Grizzlies ont surpris leur monde au cours de la première saison de Morant, Jaren Jackson fut l’un des acteurs majeurs de la belle campagne de Memphis, pas loin de se qualifier en Playoffs derrière un jeu fun et excitant. Sa mobilité et sa capacité à dégainer de loin donnent une dimension particulière aux Grizzlies, qui comptent sur lui pour continuer leur ascension au sein de la Conférence Ouest. Est-ce que Jaren Jackson Jr. peut vraiment devenir un pur lieutenant de Ja Morant comme il a pu le laisser entrevoir avant sa blessure au genou ? On a envie d’y croire, les Grizzlies aussi, et on a hâte de voir ce que ça va donner dès cette année car JJJ a montré en présaison (29 points et 7 rebonds face aux Bulls pour boucler la prépa) qu’il était prêt à franchir un cap !

Jaren Jackson Jr. et les Grizzlies, c’est done. En voilà un dossier de réglé en attendant potentiellement les autres signatures à venir, dont celle d’un certain Deandre Ayton avec les Phoenix Suns.

