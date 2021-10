« The Bridge », la nouvelle série qui vous emmène dans les coulisses des Nets : y’a de la hype à Brooklyn, et y’a même un peu de Kyrie

Demain, les Nets vont commencer leur saison régulière du côté de Milwaukee, avec un objectif clair en tête : le titre NBA. Mais comment la franchise de Brooklyn s’est-elle préparée pour aborder au mieux cette campagne capitale et se donner les moyens de ses ambitions ? C’est dans le premier épisode de « The Bridge », la nouvelle série 100% Nets version 2021-22.

Très clairement, les Nets seront l’une des équipes les plus suivies de la NBA cette saison. Parce que quand vous possédez deux superstars avec Kevin Durant et James Harden – trois si Kyrie Irving rejoint miraculeusement le groupe un jour – et que vous évoluez dans l’immense marché new-yorkais, la hype et les attentes sont évidemment énormes. Quand ils seront en live sur le League Pass à 1h30 du matin, on va forcément cliquer. Et quand la chaîne YouTube sort une série spéciale pour nous permettre de découvrir un peu les coulisses de l’équipe, on clique aussi. Ça tombe bien, un épisode d’une bonne dizaine de minutes vient tout juste de sortir et revient spécifiquement sur la préparation des Nets ces dernières semaines, eux qui sont bien décidés à rouler sur la concu cette saison après la déception des Playoffs NBA 2021. Entre bonne ambiance, sérieux à l’entraînement et fête d’anniversaire, le groupe vit bien comme dirait Dédé, de Brooklyn jusqu’à San Diego, parfois avec Kyrie et parfois sans. Alors asseyez-vous confortablement, et profitez bien de ces images inédites et des interviews exclusives qui rythment ce premier épisode.

Parfait ce petit docu pour se chauffer en vue de l’Opening Night de mardi soir entre les Nets et les Bucks. Les choses sérieuses sont sur le point de commencer, et la bande à Kevin Durant voudra tout de suite envoyer un message.