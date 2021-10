Des images de Wilt Chamberlain en 4K et en couleurs : c’est la pépite technologique de la semaine

Nous en rêvions tous, un gentil monsieur l’a fait : depuis plusieurs heures, une vidéo mixtape en parfait état de Wilt Chamberlain parcourt les internets. Le progrès n’a donc aucune limite ? Refoutre des couleurs sur des années de domination totale, on aurait retrouvé un lien vers cette vidéo au pied du sapin le 25 que cela ne nous aurait pas étonné. M’enfin, on regarde ça.

Compiler performances sportives et soirée bien arrosées, telle était la loca vida de Wilt Chamberlain durant ses 15 saisons maillot dans le short. Des années vouées à l’esprit et aux limites que se fixe notre imagination, du moins, jusqu’à très récemment. La vidéo que vous trouverez en suivant le lien ci-dessous vous emmènera en terre promise, ramenant presque le légendaire intérieur à la vie. Des couleurs et du 4K sur les très rares séquences de jeu made in Wilt filmées par les spectateurs. Son fadeaway est propre à souhait, allant parfois jusqu’à toper le haut de la planche pour redescendre flirter avec le nylon. À première vue donc, il ne jouait pas comme un bourrinos lâché parmi des garçons en rade d’athlétisme. Le Wilt paraissait même érudit lorsqu’il s’agissait de prendre le dessus sur son vis-à-vis, pourtant auteur d’une excellente défense. La vidéo aurait pu tout gâcher mais ne désacralise finalement pas le bonhomme. Elle sera sans doute l’une des seules de la sorte puisqu’elle regroupe tous les highlights de Wilt disponibles à ce jour. Qui sait, des images de synthèse feront peut-être surface jusqu’à reconstituer des matchs entiers ? Le progrès ne s’arrêtera donc jamais, rendez-vous dans 50 ans pour que nos enfants tentent de passer en 16K les Playoffs 2016 de Bismack Biyombo.

Pour la vidéo de 15 minutes, c’est juste ICI !

WILT CHAMBERLAIN like you've never seen him before!

The rare early 60s footage has been colorized, reframed & upscaled to 4K.

pic.twitter.com/4kcMZx0SPi

— Ballislife.com (@Ballislife) October 17, 2021