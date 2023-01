Le 16 décembre dernier, Kyrie Irving crucifiait les Raptors sur leur propre parquet à travers un magnifique buzzer beater à 3-points, synonyme de neuvième victoire en dix matchs pour les Nets. Vous rêvez de savoir ce qu’il s’est dit lors du temps-mort précédant l’action ? Vous êtes au bon endroit.

C’est toujours un petit plaisir d’avoir un accès – même limité – aux coulisses d’une équipe. Dans le dernier épisode de “The Bridge”, la série qui permet de suivre les Nets de l’intérieur et que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube de la franchise, un focus est réalisé sur les secondes ayant précédé le tir assassin de Kyrie Irving. L’occasion d’observer Jacque Vaughn donner ses consignes tactiques à son groupe, Kevin Durant démontrer sa confiance en Uncle Drew, et surtout d’avoir un aperçu de la symbiose d’une équipe qui n’a toujours pas perdu depuis le 4 décembre dernier. “Ça va marcher, ça va marcher !” balancent notamment Irving et Vaughn en se regardant droit dans les yeux. La suite, vous la connaissez.