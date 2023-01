Alors que Luka Doncic défonce tout sur les parquets NBA actuellement, il trouve aussi du temps pour kiffer sa life en dehors. Récemment, il a rendu visite à Dude Perfect pour une séance de trick shots. Et le moins qu’on puisse dire c’est qu’il était dans son élément.

Pour ceux qui ne connaissent pas Dude Perfect, on parle d’un groupe de cinq mecs qui s’est spécialisé dans du contenu vidéo aussi spectaculaire que divertissant, qui mélange à la fois sport, gros délire, et belles cascades. Leurs vidéos connaissent un succès colossal avec une chaîne YouTube rassemblant plus de 58 millions d’abonnés. L’une de leurs grandes spécialités ? Les trick shots. Et quand on est basé au Texas comme c’est le cas pour Dude Perfect, quoi de mieux que d’inviter la star des Dallas Mavericks Luka Doncic pour faire le buzz ? On a beau chercher on voit pas. Allez, trêve de blablatage, on vous laisse découvrir ça. Il y en a pour 20 minutes et ça fera votre journée.