330 secondes de clutchitude signées Luka Doncic : oui car tu le sais, les Grizzlies ne sont pas ses premières victimes

Après son shoot tout simplement magique de cette nuit face aux Grizzlies, il fallait qu’on refasse un peu le tour des plus grands moments de Luka Doncic dans le clutch. Mine de rien, il a beau n’avoir que 22 ans, il est l’un des meilleurs quand il s’agit de prendre les choses en main et un bon nombre d’équipes peuvent en témoigner.

Il est devenu en l’espace de trois ans l’un des joueurs les plus redoutés lorsqu’il ne reste plus que quelques secondes sur l’horloge. Que ce soit sur des systèmes de remises en jeu de Rick Carlisle ou bien directement via son génie intrinsèque, Luka concentre toute la défense adverse. Enfin, pas suffisamment si l’on voit la longue liste des équipes qui ont subi la loi du Slovène dans les ultimes instants d’un match. Se sont rajoutés à la liste les Grizzlies suite au shoot de cette nuit qu’on ne saurait qualifier. Magique ? Miraculeux ? Goatesque ? On vous laisse choisir. Toujours est-il que Doncic enchaîne les moments de clutchitude extrême, qu’on retrouve dans une nouvelle compilation de la NBA. Vous voulez du step-back game-winner à 3-points en Playoffs, vous l’avez face aux Clippers. Vous prendrez peut-être un drive qui se termine en poster sur deux joueurs des Nuggets, mais allez-y, servez-vous. Du shoot dans le corner avec 0,6 sur l’horloge pour arracher la prolongation, ne vous en faites pas, c’est offert par la maison. Des gros coups de chaud en fin de quatrième quart-temps également face aux Wolves ou bien face à Houston en dessert si vous le souhaitez. Il faut s’attendre à tout avec ce garçon, ce qui en fait sa plus grosse force. Alors installez-vous confortablement, sirotez un petit verre et appréciez le show.

Luka Doncic est l’un de ces joueurs qu’on adore voir sur le terrain, toujours souriant, toujours impactant et diablement clutch. Alors on espère vraiment le voir planter des daggers en Playoffs cette année, que ce soit en passant par le play-in ou bien en étant directement qualifié.