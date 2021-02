Best of des tirs les plus clutch de Luka Doncic en NBA : et il y en a déjà eu quelques uns en deux ans et demi…

A la suite de son nouveau game-winner face aux Celtics la nuit dernière, la NBA s’est tapé une déter pour nous compiler tous les tirs les plus clutch de Luka Doncic depuis son arrivée à Dallas. C’est fou comme le gamin a été décisif en seulement deux ans et demi…

Si les scouts américains étaient un peu méfiants vis-à-vis de la pépite slovène avant la Draft 2018, ils ont vite changé d’avis. ROY, All-Star et déjà dans certains débats pour le MVP, Luka Doncic est un phénomène comme on en a rarement vu en NBA pour le plus grand malheur des fans des Kings et des Hawks. Mais ne remuons pas le couteau dans la plaie ou plutôt, changeons de victimes pour une fois. Car en 162 matchs en carrière auxquels il faut ajouter 6 capes en Playoffs l’an dernier, Halleluka a déjà fait des centaines de victimes. Alors aujourd’hui, on s’intéresse à ceux qui ont pris la foudre lors le chrono se rapprochait de zéro et que le vainqueur du match dépendait uniquement du Wonder Boy. Personne n’a oublié son incroyable tir au buzzer face aux Clippers dans les prolongations du Game 4 lors du premier tour des Playoffs 2020. Un petit bottle flip au lieu d’écoute Rick Carlisle pendant le temps-mort qui a précédé car Luka savait ce qu’il avait à faire : mettre tout le monde sur son dos pour maintenir les Mavericks en vie un peu plus longtemps dans cette série déséquilibrée avec la blessure de Kristaps Porzingis. Et même avec Kawhi Leonard et Paul George dans le short pour l’arrêter, le résultat fut le même, une grosse ficelle bien propre, comme à chaque fois avec le prodige des Balkans. Mais que les Angelinos se rassurent, ils ne sont pas les seuls à avoir souffert face à Doncic et cette vidéo vient nous le rappeler au doux son des sirènes des salles aux quatre coins de la Ligue. A Portland, son tir pour arracher l’overtime dans le corner donne encore des cauchemars à certains, tout comme ce dunk après être aller perforer toute la défense des Nuggets. Même à Minneapolis, les souvenirs ressurgissent du moment où il a porté Dallas pour leur infliger une défaite supplémentaire. Tout ça et bien plus encore, le tout rassemblé dans une seule vidéo de quatre minutes irrespirables.

Si vous aimez les retournements de situation et les moments d’anthologie commentés en VO, alors vous allez adorer cette mixtape de Luka Doncic. Quant à nous, on se donne rendez-vous tout bientôt pour un best of spécial stepback du Wonder Boy avant d’attaquer les crossovers et ses meilleures passes.