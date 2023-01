Aux Grizzlies depuis son arrivée en NBA en 2017, Dillon Brooks fait un peu partie des meubles à Memphis. Néanmoins, son contrat arrive bientôt à son terme, de quoi se poser quelques questions sur son avenir dans le Tennessee et le montant potentiel de sa prolongation.

Zach Kleiman, le patron des opérations basket de Memphis, a déjà sécurisé un certain nombre de joueurs représentant des éléments importants du présent et de l’avenir des Grizzlies. Ja Morant évidemment, mais aussi Jaren Jackson Jr., Brandon Clarke, Tyus Jones ou encore John Konchar. Mais Dillon Brooks, lui, ne fait pas partie de cette liste. En tout cas pour l’instant.

Le bulldog de Memphis, payé un peu plus de 11 millions cette saison, est dans la dernière année de son contrat et sera donc agent libre l’été prochain si aucune extension n’est signée avant. C’est un scénario qui est largement possible étant donné que les Grizzlies ne peuvent “que” lui proposer 62 millions de dollars sur quatre saisons à l’heure de ces lignes. Un salaire annuel de 16 millions donc, pas sûr que ça suffise pour convaincre Brooks qui s’est imposé comme un défenseur extérieur féroce tout en tournant à 17 points par match depuis 2019.

Dillon Brooks et les Grizzlies. Schéma compliqué. Memphis ne peut que lui proposer 62 millions sur 4 ans, de par la structure de son contrat et du CBA. S’il se voit plus « cher » que ça, est-ce que Dillon part libre cet été ? Desmond Bane arrive, il va aussi falloir le payer… — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 4, 2023

Les Grizzlies aimeraient sans aucun doute le prolonger pour 16 millions l’année, Dillon Brooks contribuant beaucoup à l’ADN de l’équipe de Memphis. Ambitieux, parfois insolents mais surtout prêts à regarder n’importe quel adversaire dans les yeux, les Grizz ont réussi à se construire une identité grâce aux joueurs formés sur place, et Brooks y contribue beaucoup même si ça lui arrive de surestimer un peu ses capacités offensives. Conscient de sa valeur, Dillon pourrait être tenté de tester le marché de la Free Agency afin de voir quel type de contrat il peut potentiellement obtenir : 20 millions la saison ? Voire un peu plus ?

Du côté de la franchise de Memphis, les comptes sont très sains aujourd’hui mais sachant que le contrat max de Ja Morant va commencer la saison prochaine (plus de 33 millions la première année), que Jaren Jackson Jr. pèse déjà près de 30 millions l’année et que Desmond Bane touchera également un joli pactole une fois que son rookie deal sera expiré (2024-25), Zach Kleiman va peut-être devoir faire des sacrifices à un moment donné.

Vous l’avez compris, le cas Dillon Brooks fait partie des dossiers à suivre sur les mois à venir. On n’imagine pas les Grizzlies le transférer à la deadline juste pour éviter le risque de le perdre sans contrepartie l’été prochain, Memphis ayant de grosses ambitions cette année au sein de la Conférence Ouest. Néanmoins, son avenir chez les Grizz est aujourd’hui accompagné d’un point d’interrogation.

___

Source texte : Hoop Collective Podcast