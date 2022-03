Dans les coulisses de l’arrivée de Ben Simmons aux Nets : le dernier épisode de « The Bridge » est sorti, et ça vaut le coup d’œil

Cette année, les fans des Nets ont la chance de pouvoir suivre leur équipe de l’intérieur grâce à la série « The Bridge », diffusée sur la chaîne YouTube de la franchise new-yorkaise. Et on le sait, il s’est passé deux-trois trucs ces dernières semaines à Brooklyn, avec notamment l’arrivée de Ben Simmons.

On avait fait un petit article de présentation de la série juste avant l’Opening Night de la saison 2021-22, place désormais à l’épisode 5 qui vient tout juste de sortir du four. Si vous voulez regarder les quatre précédents pour vous remettre dans l’ambiance, c’est par ici que ça se passe mais on a surtout voulu vous partager le dernier car il revient notamment sur les premiers pas de Ben Simmons à Brooklyn. Le 10 février dernier, le Boomer s’est fait transférer aux Nets contre James Harden dans un gros blockbuster des familles, et on attendait tous les premières images montrant Simmons sous ses nouvelles couleurs. Là, on est servis : premiers contacts avec ses nouveaux coéquipiers, interview, conférence de presse, shooting (lol) photo avec son nouveau maillot en mode media day… bref on voit (un peu) l’envers du décor. Autres principaux personnages de ce cinquième épisode : Seth Curry et Andre Drummond, qui sont arrivés en compagnie de Ben dans le trade entre Brooklyn et Philly. Bah ouais, faudrait quand même pas les oublier ces deux-là, surtout qu’ils sont pour l’instant les seuls à mouiller le maillot…

Si vous avez un petit quart-heure de libre au moment du goûter, vous savez quoi faire. Bien sûr, on aimerait surtout voir Ben Simmons sur le parquet – lui qui ne semble pas encore prêt pour revenir – mais c’est déjà mieux que rien…