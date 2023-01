Privés de Kevin Durant et Kyrie Irving pour le premier match de leur road-trip à San Antonio cette nuit, les Nets viennent d’enchaîner une troisième défaite consécutive. Mais tout n’est pas à jeter pour autant, Ben Simmons réalisant son premier triple-double depuis son arrivée à Brooklyn il y a un an.

Il attendait ça depuis le 2 juin 2021.

Ce jour-là, lors d’un Game 5 de premier tour des Playoffs, Ben Simmons réalisait son tout dernier triple-double avec les Sixers. On sait comment l’aventure s’est terminée avec Philadelphie par la suite, et on sait aussi que Simmons n’a toujours pas retrouvé son niveau de All-Star avec Brooklyn. Mais peut-être que sa performance de cette nuit à San Antonio est un signe des choses à venir.

Ben Simmons tonight: 10 Points

10 Rebounds

11 Assists

4 Steals

2 Blocks pic.twitter.com/QHL0pNIiBE — Hoop Central (@TheHoopCentral) January 18, 2023

10 points, 10 rebonds, 11 passes, 4 interceptions, 2 contres, à 4/10 au tir, 2/2 aux lancers-francs (what ?) mais aussi 7 turnovers.

Premier triple-double sous le maillot des Nets donc, un signe forcément encourageant pour la suite. Encourageant dans le sens où on a vu un Simmons agressif d’entrée, un Simmons qui a voulu peser sur la rencontre pendant que Kevin Durant et Kyrie Irving étaient à l’infirmerie. Le Boomer l’avait dit il y a quelques jours après son zéro pointé face à Boston, il ne peut pas se permettre de simplement faire jouer les autres quand le meilleur scoreur de l’équipe (et même les deux meilleurs scoreurs hier) est sur la touche. Alors il a tenté de step-up, avec du déchet certes, mais comme on dit c’est l’intention qui compte.

Reste à confirmer ça lors des prochaines échéances, parce que Durant n’est pas encore près de revenir et Kyrie a visiblement bobo au mollet. Les Nets sont sur trois défaites de suite, ils ont quatre matchs d’affilée à jouer à l’extérieur, donc c’est maintenant qu’il faut sortir le grand jeu pour éviter la chute libre.

Ben Simmons en est-il capable ?