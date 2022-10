La pré-saison NBA se poursuit avec six nouvelles rencontres au menu du jour. Hawks et Bucks ouvrent le bal très tôt du côté d’Abu Dhabi, ils seront suivis par un Nets-Heat bien alléchant et on attend également les débuts de Rudy Gobert avec les Wolves en bout de nuit.

# le programme du jour

18h : Hawks – Bucks

1h30 : Nets – Heat

2h : Thunder – Adelaïde 36ers

2h : Spurs – Magic

4h : Blazers – Maccabi Ra’anana

4h : Lakers – Wolves

Pas besoin de réveil pour voir de la NBA aujourd’hui car les Hawks et les Bucks sont actuellement à Abu Dhabi, ce qui nous offre une rencontre qui claque à un horaire bien sympatoche. Laissé au repos pour le premier match des Bucks (comme la plupart des joueurs qui ont disputé l’EuroBasket), Giannis Antetokounmpo devrait cette fois être en tenue pour faire face à Trae Young mais aussi le récemment arrivé Dejounte Murray. Les deux stars ont promis un show à la hauteur, on ne demande que ça.

Un peu plus tard, on se retrouve du côté du Barclays Center où Brooklyn reçoit le Heat pour un duel qui sentirait bon les Playoffs si on était quelques mois plus tard. L’occasion de voir le nouveau Big 3 des Nets en action une fois de plus ? Steve Nash a dit aux journalistes qu’il espérait voir les mêmes joueurs que lors du premier match de pré-saison mais la naissance de l’enfant de Kyrie Irving ce mercredi pourrait remettre en question la participation du meneur. Côté Heat, Jimmy Butler était au repos ce mardi face aux Wolves et Erik Spoelstra a confirmé que ce n’était pas lié à une blessure, on peut donc espérer voir la star de South Beach sur le parquet ce soir.

On continue notre petite tournée avec deux matchs bien internationaux. Opposé aux Adelaïde 36ers, le Thunder va tenter de faire mieux que les Suns, tombés à domicile face à cette même équipe il y a quelques jours. Pour Portland, c’est un dernier match à domicile face au Maccabi Ra’anana. Chauncey Billups a déjà expliqué que certains de ses titulaires seraient reposés sans préciser lesquels. L’occasion de peut-être découvrir un peu d’autres garçons et on pense bien évidemment à Shaedon Sharpe, septième choix de la dernière Draft.

Après en avoir pris 40 face aux Rockets, les Spurs vont tenter de faire un peu mieux (ou moins pire) face au Magic, autre concurrent pour la Lottery. Pas de Keldon Johnson pour les Texans mais on va évidemment zieuter les perfs de Paolo Banchero, pas au top contre Memphis en début de semaine, mais aussi Jeremy Sochan pour les locaux.

Pour les plus courageux, il faudra attendre 4h du matin pour voir les Purple and Gold affronter les Wolves de Rudy Gobert. Au repos pour la première de Minny en pré-saison, le pivot des Bleus pourrait faire ses débuts (pas encore confirmé) ce soir face à une équipe des Lakers qui évoluera sans son Big 3 pour l’occasion. Anthony Davis soigne son dos alors que LeBron James et Russell Westbrook sont mis au repos après leur match de cette nuit. Voilà qui pourrait vite virer au massacre.

Ça débute à l’heure de l’apéro, ça se finit au petit matin avec les croissants. Encore une nuit de préchauffage tranquille pour les joueurs NBA avec un temps de jeu qui va se rapprocher petit à petit de la normale. On se retrouve sur l’oiseau bleu pour mater tout ça ensemble.