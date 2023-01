Les matchs de la nuit sont désormais derrière nous et on jette un dernier coup d’oeil dans le rétro avec le traditionnel Top 10 du matin. Allez, let’s go !

Anfernee Simons envoie Shadeon Sharpe exploser l’arceau sur Uranus.

Reggie Jackson peut se permettre d’avoir du déchet au layup, car Moses Brown traîne dans le coin.

Ne laissez pas le cercle ouvert à Keldon Johnson, sinon ça fait boum.

Norman Powell a voulu monter au cercle, Joel Embiid a envoyé le ballon au troisième rang.

Nic Claxton a compris la remarque une ligne au dessus, Keldon Johnson n’a pas eu le droit de passer.

Reste plus qu’à l’appliquer aussi quand c’est Kawhi Leonard qui se présente.

Bobby Portis lui, il s’en fiche qu’il y ait des défenseurs ou pas.

Keldon Johnson aussi tout compte fait.

Vlatko Cancar aurait pu avoir l’action de la nuit, mais Drew Eubanks a dit non.

Josh Richardson a été contrer Edmond Sumner en haut du plexiglas… la rumeur dit qu’il a fait tomber un satellite aussi.