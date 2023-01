Actuellement privés de leur meilleur joueur Kevin Durant, les Nets restent sur six défaites en huit matchs, dont certaines très crades comme la dernière face aux Pistons à domicile. Une défaite au cours de laquelle Ben Simmons a inscrit… zéro point avant de sortir sur blessure. De quoi frustrer un peu plus une équipe de Brooklyn qui attend beaucoup mieux de l’Australien.

“L’objectif pour moi, c’est que tout le monde puisse jouer chaque match. Que chacun fasse le nécessaire pour être prêt à jouer chaque match. Je pense qu’il faut donner du crédit aux gars qui ont fait le nécessaire pour être prêts à jouer ce soir.”

Voilà ce qu’a répondu le coach des Nets Jacque Vaughn quand un journaliste lui a demandé s’il était inquiet par rapport aux différents bobos touchant Ben Simmons, notamment en deuxième partie de back-to-back comme c’était le cas jeudi contre Detroit. On ne sait pas ce que vous en pensez mais on a comme l’impression que l’entraîneur de Brooklyn a voulu envoyer un petit message à l’Australien à travers cette quote.

Playing catch up here — this is fucking WILD https://t.co/KYqSUbOnKU — Kyle Neubeck (@KyleNeubeck) January 27, 2023

Peut-être que ce n’est qu’une mauvaise interprétation de notre part, mais comment interpréter ça autrement quand on connaît la situation actuelle de Ben Simmons avec les Nets ?

Juste pour résumer, l’équipe de Brooklyn reste sur six défaites en huit matchs depuis la blessure de Kevin Durant. Quand KD a rejoint l’infirmerie, on attendait logiquement que Simmons step-up pour essayer de combler au mieux l’absence de la superstar des Nets. On parle quand même d’un ancien All-Star et surtout d’un mec qui est payé 35 millions de dollars cette saison, autant dire qu’on est en droit d’avoir des attentes le concernant. La production de l’Australien sur ces huit matchs ? 6 points de moyenne, 5,9 rebonds, 8,3 passes, 1,4 interception, 3,4 pertes de balle en plus de 27 minutes par match, le tout à 45% au tir (moins de 6 tentatives en moyenne). Ça pique.

Mis à part quelques bons passages, comme à San Antonio mi-janvier et dans le troisième quart-temps à Philadelphie l’autre soir, Ben Simmons continue de manquer cruellement d’agressivité alors que Brooklyn a sans doute plus que jamais besoin de lui. Pour citer la commentatrice d’ESPN Doris Burke au cours du match Sixers – Nets, “il y a des moments où il disparaît complètement, c’est dur à regarder, on parle d’un triple All-Star qui est devenu un role player”. Tellement vrai. Et comme si ça ne suffisait pas, vous ajoutez à cette faible production offensive une expulsion pour deux fautes techniques contre Phoenix, et une sortie sur blessure face à Detroit dans un match où il a terminé avec un zéro pointé au scoring.

“Chaque joueur, Ben inclus, doit jouer dur et donner le maximum à chaque possession. Ce n’est pas parce que vous jouez la première mi-temps que vous allez jouer la deuxième. On veut arriver à un point où votre coéquipier compte sur vous pour faire le boulot chaque soir, et à chaque possession.” – Jacque Vaughn, après le match contre les Sixers que Simmons a terminé sur le banc

Les bobos qui continuent de perturber Ben Simmons (genou gauche, mollet gauche, dos), associés à ce blocage mental qui le caractérise depuis la fin de l’épisode Sixers, plombent clairement Brooklyn aujourd’hui. Et les critiques entourant Simmons se multiplient depuis quelques jours. “Ben Simmons vole l’argent des Nets” ont par exemple déclaré Stephen A. Smith et Jalen Rose récemment sur l’émission NBA Countdown. Pour l’ancien joueur et désormais analyste Kendrick Perkins, les Nets devraient carrément penser à transférer Simmons, ce qui est mission impossible aujourd’hui au vu du terrible rapport qualité/prix de l’Australien.

La franchise de Brooklyn entend évidemment tout ce qui se dit sur Ben Simmons, et en coulisses la frustration ne peut que monter concernant le Boomer. Incertain pour le derby de New York ce samedi, Simmons est peut-être le plus gros facteur X de la réussite de Brooklyn cette saison mais pour l’instant, il est loin – très loin – d’apporter ce que les Nets attendent de lui.

“Quand Ben Simmons est agressif, on est vraiment bons et cela nous offre des opportunités qui nous manquent quand il ne l’est pas.” – Kyrie Irving

Peut-être qu’il existe un scénario dans lequel Ben parvient à monter en puissance lors des semaines à venir et trouve une certaine régularité dans ses performances pour aider son équipe à atteindre les sommets. Les Nets veulent en tout cas continuer d’y croire.

Mais plus on avance, plus on se demande s’ils ne se voilent pas la face.