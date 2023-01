Jeu-concours exceptionnel – TrashTalk x ParionsSport : gagnez 1 voyage pour 2 personnes aux USA, voir Bulls – Pistons à Chicago !

Vous avez loupé le NBA Paris Game ? Le match entre Bulls et Pistons est passé sous votre nez ? Pas de problèmes. Avec TrashTalk et ParionsSport, un voyage pour 2 personnes vous est proposé dans un jeu-concours exceptionnel, afin d’aller à Chicago voir le prochain match entre ces deux équipes !

L’Accor Hotel Arena étant pleine à craquer, parfois il faut savoir s’ajuster.

C’est donc le United Center de Chicago qui vous attend, pour les 2 chanceux ou chanceuses qui remporteront ce jeu-concours XXL.

Le 9 avril 2023, DeMar DeRozan et sa bande accueilleront Killian Hayes et ses petits camarades, pour des retrouvailles bien loin de la Tour Eiffel. C’est à cette occasion que ce grand jeu est mis en place, pour que les malheureux et malheureuses qui n’ont pas pu vivre le match à Paris puissent se rattraper !

BULLS – PISTONS À CHICAGO LE 9 AVRIL 2023, QUI SERA L’HEUREUX VAINQUEUR ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par ParionsSport (@parionssport)

# Méthode de jeu :

1) Clique sur le post Instagram ci-dessus, ou fonce sur le compte Instagram de TrashTalk

2) Follow le compte Instagram de TrashTalk

3) Follow le compte Instagram de ParionsSport

4) Like le post du jeu-concours

5) Tag la personne avec qui tu veux partir en commentaire du post !

Rien de plus simple, si vous respectez ces 5 étapes votre participation sera prise en compte.

Attention cependant, si vous manquez une de ces étapes, votre participation ne sera pas prise en compte.

Bien évidemment, vous pouvez relayer le jeu-concours en story pour augmenter vos chances !

Tout participant doit être titulaire d’une adresse e-mail personnelle et d’un compte personnel Instagram actif et valide au jour de sa participation.

# Quel match sera proposé sur place ?

Il s’agit du match entre les Bulls et les Pistons, qui aura lieu à Chicago le 9 avril 2023.

Les détails concernant la localisation des places au United Center de Chicago seront transmis par ParionsSport en amont de la rencontre.

# C’est quand qu’on connaîtra les vainqueurs du jeu-concours ?

Le jeu-concours a démarré ce vendredi 27 janvier 2023.

Il se terminera le lundi 6 février 2023 avec un vainqueur tiré au sort et annoncé dans la foulée.

Les gagnants seront ensuite contactés en message privé par ParionsSport afin de récupérer leur cadeau.

# Et si je suis indispo le 9 avril ?

Et bien on a deux options : soit ne pas participer au jeu-concours, soit poser son meilleur congé !

# Du coup il me reste quoi à faire ?

Participer au jeu en respectant les consignes ci-dessus, et respecter les règles dans la phrase suivante.

Ce jeu est ouvert à toute personne physique majeure au jour de sa participation, résidant en France métropolitaine, Monaco, dans les DROM et les COM.

Cela veut dire que 1 vainqueur va pouvoir emmener son +1 et réaliser un rêve inoubliable.

_____

Que dois-je savoir de plus ? Rien, maintenant c’est à vous de jouer !

Respectez les 5 étapes du jeu-concours ci-dessus, et on se retrouve bientôt pour voir qui seront les heureux tirés au sort !