Alors que la NBA Trade Deadline est dans moins de deux semaines, les Bulls sont une équipe qu’il faut surveiller de plus en plus d’ici au 9 février. Une nouvelle fois en plein doute après deux pauvres défaites contre Indiana et Charlotte, Chicago pourrait être tenté par l’idée de casser le groupe actuel. Et dans le cas où Alex Caruso est rendu disponible, deux franchises comptent bien se positionner.

Qui ne voudrait pas d’un Alex Caruso dans son équipe ?

Joueur intelligent qui se bat sur chaque possession, bon défenseur, pur coéquipier et pas dégueulasse à 3-points (37% en carrière, 39% cette saison), le divin chauve fait partie de ces joueurs de l’ombre qui possèdent un impact positif peu importe l’équipe dans laquelle il se trouve. Tiens, typiquement le genre de mec que des équipes ambitieuses comme Golden State et New York ont besoin pour donner un coup de boost à leur campagne.

Selon NBC Sports Chicago, les Warriors et les Knicks sont effectivement sur le dossier Caruso en amont de la deadline. Pour rappel, le champion en titre affiche un bilan tout juste positif (25 victoires – 24 défaites) à l’heure de ces lignes et a besoin de renforcer sa rotation avec des role players d’expérience. Quant à la franchise new-yorkaise, elle continue d’être irrégulière (bilan de 27-23) mais sent tout de même qu’elle possède un coup à jouer pour tenter d’intégrer le Top 6 de la Conférence Est. Pas de doute, Caruso serait un vrai plus pour les deux formations.

The New York Knicks have scouted Alex Caruso this season, per @KCJHoop The Golden State Warriors are also a potential suitor. pic.twitter.com/AOjKPdwZJ3 — NBACentral (@TheNBACentral) January 27, 2023

Mais pour quelle contrepartie ?

C’est là ce que ça se corse. Parce que les Bulls mettent la barre (très) haut dans les négociations. Si l’on en croit les insiders Marc Stein et Jake Fischer (Yahoo Sports !), Chicago demanderait deux choix de premier tour de draft ! Rien que ça. On adore Caruso hein, mais on voit mal une franchise mettre un tel capital draft dans la balance pour acquérir les services d’un joueur qui tourne en 5 points, 3 rebonds, 3 passes et 2 interceptions de moyenne.

Alors bien entendu, derrière tout ça, il y a un jeu de négociations qui se joue. Les Bulls mettent la barre haut pour annoncer leurs intentions en vue d’éventuelles discussions, mais le manager général de Chicago Arturas Karnisovas sait très bien que les chances de voir une équipe mettre deux picks de premier tour sur la table sont faibles.

En tous les cas, ça reste un dossier à surveiller, surtout si les Bulls continuent d’enchaîner les mauvais résultats au cours des échéances à venir. Pour info, Chicago affronte Orlando, les Clippers, Charlotte, Portland, San Antonio et Memphis d’ici à la deadline du 9 février. #ZoneDanger.

Sources texte : Marc Stein, NBC Sports Chicago