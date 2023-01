Programme royal ce samedi en NBA avec onze rencontres et plusieurs très belles affiches. Sans plus attendre, on fait le point.

# LE PROGRAMME

21h : Sixers – Nuggets (beIN Sports 3)

23h30 : Nets – Knicks

1h : Magic – Bulls

1h : Pistons – Rockets

1h30 : Hawks – Clippers

2h : Pelicans – Wizards

2h : Spurs – Suns

2h : Wolves – Kings

2h30 : Celtics – Lakers

3h : Jazz – Mavs

4h : Blazers – Raptors (beIN Sports 4)

# À NE PAS MANQUER

Si on ne devait garder qu’un seul match, ça serait probablement ce Sixers – Nuggets. Déjà il est à une heure hyper cool pour nous autres Français mais surtout il verra s’opposer deux des meilleurs joueurs de la Ligue : Nikola Jokic et Joel Embiid. Deux favoris pour le MVP, qui jouent en plus au même poste et vont donc s’opposer à bien des reprises, ça promet un duel de titans.

Enfin… reste à être sûr que les deux garçons seront bien en tenue pour l’occasion. Nikola Jokic a manqué le dernier match mais il est inscrit comme “probable” pour ce match. Joel Embiid est lui toujours incertain au moment d’écrire ces lignes. Pour l’intérêt de cette rencontre, on espère vivement que le natif de Yaoundé sera en tenue.

# À SURVEILLER ÉGALEMENT