Lors du Game 4 de cette demi-finale de conférence Ouest, une mini-altercation a eu lieu entre Nikola Jokic et Mat Ishbia, le propriétaire des Suns. Ayant poussé ce dernier, le Joker a été sanctionné par la NBA avec 25 000 dollars d’amende mais il évite la suspension.

Pousser le propriétaire d’une franchise assis au bord du terrain alors qu’il est chez lui ? Voilà un fait qui pourrait faire maladroitement les gros titres. Alors qu’un spectateur garde le ballon dans ses mains suite à une sortie de balle, Nikola Jokic cherche à le récupérer pour jouer vite. Ni une ni deux, les esprits s’échauffent et Mat Ishbia (le fameux spectateur et accessoirement proprio de Phoenix) rentre en contact avec le joueur. Le Serbe le repousse (légèrement) avec son avant bras. Résultat ? Une faute technique. Sauf que cet incident a trainé après le match avec des déclarations de deux côtés. Du coup, on se demandait si cette affaire allait donner suite à des sanctions du côté de la Ligue.

Certains habitants de l’Arizona parlaient carrément – en toute impartialité – d’une suspension pour le pivot serbe ; mais la plupart voyait simplement une altercation des plus anecdotiques comme on en voit souvent en NBA. Le problème étant que cette poussette n’était pas sur n’importe qui : c’est surement ce qui fait le cœur de la polémique. Mais même si Jokic est en tort dans les faits, Mat Ishbia n’est pas innocent pour autant : c’est bien lui qui est rentré en contact en premier avec le pivot des Nuggets. Certainement conscient de sa maladresse, le boss des Cactus a relativisé la séquence sur Twitter en plaidant pour une non-suspension de Jokic :

Great win for the Suns last night in an amazing series so far!

That should be and is the only story. Suspending or fining anyone over last nights incident would not be right. I have alot of respect for Jokic and don’t want to see anything like that. Excited for game 5! Go Suns!

— Mat Ishbia (@Mishbia15) May 8, 2023