En gagnant la nuit dernière face aux Warriors, les Lakers ont fait un grand pas vers la qualification pour les Finales de Conférence. Nouveau gage de confiance pour les fans angelinos, LeBron James n’a jamais perdu une série de Playoffs en menant 3-1.

Voilà une défaite que les Warriors risquent de regretter amèrement. D’une part car ce match à la Crypto.com Arena était prenable mais aussi car les Dubs se trouvent désormais face à une montagne. Remonter un 3-1 lead, c’est un exploit qu’on ne réalise pas tous les quatre matins. Seules treize équipes (sur 277) ont réussi à remonter un tel gap. Point positif pour Golden State, ils font partie du lot en ayant retourné le Thunder en 2016. Malheureusement pour eux, ils ont ensuite connu le même sort lors des Finales NBA contre LeBron James et les Cavs. En parlant du King, une stat de l’insider Tim Reynolds ne risque pas de rassurer les fans de San Francisco. Au cours de sa brillante carrière, LeBron James a mené 3-1 à 17 reprises en Playoffs. Il n’a jamais perdu…

LeBron with 3-1 leads: 17-0 2007: NJN W 4-2

2008: WAS W 4-2

2010: CHI W 4-1

2011: NY W 4-1, BOS W 4-1, CHI W 4-1

2012: NY W 4-1, OKC W 4-1

2013: CHI W 4-1

2014: BRK W 4-1, IND W 4-2

2017: BOS W 4-1

2020: POR W 4-1, HOU W 4-1, DEN W 4-1, MIA W 4-2

2023: MEM W 4-2 — Tim Reynolds (@ByTimReynolds) May 9, 2023

Evidemment, une stat n’est qu’un chiffre et les séries d’invincibilité sont faites pour être brisées mais cela n’augure rien de bon pour Golden State. Quand on regarde cette liste, on peut se dire qu’il s’agissait d’un autre King après tout, bien plus jeune et en plein prime. Et aussi particulièrement sans pitié quand on voit le nombre de 4-1. Malgré tout, il y a quand même des signaux qui ne trompent pas et la série au premier tour contre Memphis a prouvé que L.A. et le King savaient porter le dernier coup. Les Grizzlies annonçaient une remontada ? Bim, on ne laisse pas de place à l’espoir en savatant les Oursons avec la manière.

Les Warriors peuvent-ils faire chuter King James et ses Lakers ? Oui mais il va falloir prendre les matchs les uns après les autres et inverser progressivement la pression. Mener 3-1 est une chose, voir son opposant revenir sur ses talons et gérer la pression en est une autre. Mais pour vraiment instiller le doute dans les têtes des Angelinos, il va falloir gagner avec la manière à la maison puis enfin réussir à arracher un match à l’extérieur. L.A. n’a jamais perdu dans son antre dans ces Playoffs 2023 (5-0), aussi la confiance des Lakers est grande dès qu’ils sont devant leur public. Si les Dubs peuvent aller chercher les Game 5 et 6, ce seront les Purple and Gold qui auront le plus à perdre.

Un scénario possible mais l’adversaire n’est pas n’importe qui. On parle de LeBron James, un monstre de compétitivité qui ne laissera jamais ses coéquipiers se reposer sur leurs lauriers. Battre les Lakers trois fois de suite, c’est aussi espérer qu’Anthony Davis ne sortira pas un match de mutant à trois reprises. Vu ce qu’on a vu sur ces Playoffs, c’est pas gagné… Autant dire que les Dubs ont un énorme challenge devant eux.

Source texte : Tim Reynolds