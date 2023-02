Chaque match ou presque de LeBron James est synonyme de nouveau record, ou de chiffres d’extraterrestre qui tombent sur notre fil d’actu. Points, rebonds, passes, tirs marqués, tirs manqués, nombre de minutes, balles perdues et donc… nombre de matchs joués, puisque cette nuit le King s’est hissé au neuvième rang du classement des joueurs ayant disputé le plus de matchs NBA dans leur carrière.

Après être rentré dans l’histoire en tabassant la porte le 7 février dernier, LeBron James s’était octroyé quelques jours de respiration. Une super cuite, un Super Bowl, rien de bien anormal finalement pour un super-héros.

Revenu aux affaires hier soir, LBJ formait avec D’Angelo Russell et Anthony Davis un Big Three new look, alors que les nouveaux venus Malik Beasley, Jarred Vanderbilt, Rui Hachimura et Mo Bamba participaient également de manière joyeuse à la fête. Une victoire très solide des Lakers, et si le roi de ce monde n’a pas eu besoin de faire péter les scores (21 points, 6 rebonds et 6 passes en 29 minutes), ce match lui a néanmoins permis de passer un cap au classement des joueurs ayant disputé le plus de matchs dans leur carrière NBA :

Congrats to @KingJames of the @Lakers for moving to 9th all-time in regular season games played! pic.twitter.com/KcBDXH7S2G — NBA (@NBA) February 16, 2023



Rien de bien illogique hein, quand on connait la carrière de Bron, sa longévité, mais forcément cette question que l’in s’est très vite posée, ce calcul qu’on a très rapidement opéré : LeBron James peut-il se hisser tout en haut de ce classement d’ici la fin de sa carrière ?

Après avoir contacté en urgence notre ancien prof de maths Monsieur Bilhaut, voilà donc notre réponse : la huitième place de Kevin Willis devrait sauter d’ici la fin de saison, celles de Kevin Garnett et Karl Malone sont en danger la saison prochaine, Stockton, Nowitzki, Carter et Kareem pourraient sauter en 2025 et il faudrait attendre 2026 pour voir LeBron James détrôner The Chief, recordman depuis la préhistoire. Le tout sans grosse blessure évidemment, car si vous vous posez la question de savoir jusqu’à quel âge LeBron va jouer, on vous répondra que cet âge devrait se situer entre 65 et 67 vu la forme actuelle du garçon.

Un match de LeBron = un chiffre, voilà l’équation en 2023 et elle est toute simple. A plus pour de nouveaux records, ce week-end à l’occasion du All-Star Game ?