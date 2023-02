Arrivé cette intersaison, notamment pour pallier l’absence de Danilo Gallinari, Blake Griffin a mis tout le monde d’accord chez les Celtics. L’intérieur a su se réinventer pour adopter ce rôle de vétéran et de leader de vestiaire à la perfection, à tel point que son coach lui a rendu hommage en conférence de presse.

Il fait partie de ces gens-là.

De ces vétérans qui apportent de la sagesse à un vestiaire, de ces anciennes gloires qui partagent leur passé et qui apportent cette touche d’expérience.

Blake Griffin est un membre important des Boston Celtics, à sa façon. Arrivé libre fin septembre pour pallier l’absence de Danilo Gallinari, l’ancien All-Star s’est réinventé ces dernières années et a changé son jeu, mais aussi son rôle. À 33 ans, l’ancienne gloire des Clippers n’est plus un titulaire indiscutable, autour de qui tout passe, mais un vétéran qui sort du banc mais reste impactant. Joe Mazzulla a salué le rôle de son intérieur, qui a selon lui un rôle majeur dans le vestiaire des Verts et Blancs.

“Il est le coéquipier parfait, il est très important pour nous. Il est un pilier du vestiaire, il porte les autres vers le haut. Avec la carrière et le statut qu’il a maintenant, on peut s’appuyer sur lui.” – Joe Mazzulla après la victoire des Celtics face aux Pistons

C’est vraiment une belle histoire qui est en train de s’écrire entre l’ami Blake et la mythique franchise. Le natif d’Oklahoma City a rejoint le Massachusetts après deux ans passés chez les Nets, et si le passage à Brooklyn a été moyen mais correct, sa signature à Boston a été bénéfique pour tout le monde. Certes, il n’est plus le All-Star et le dunkeur fou qu’il était jadis, mais il reste un très bon joueur de basket capable de rendre des services. Cette saison, le joueur de 33 ans tourne à 4,8 points et 3,6 rebonds en 13 minutes, pas ça qui fera de lui un MVP mais, par contre, le genre d’apport qui peut aider les Celtics à aller chercher le titre.

Chaque contender a besoin d’un vétéran comme Blake, qui reste dans son rôle, qui l’accepte et qui aide les copaings. Et Brad Stevens avait vu juste en signant The Dunk Master. Sur un contrat court et pas cher, les C’s n’ont pas pris trop de risques et l’ami Blake a mis tout le monde d’accord en devenant un des chouchous des fans, qui militent désormais pour sa prolongation.

C’est exactement pour ça qu’ils ne l’ont pas bougé à la deadline. Pas un temps de jeu dingue, mais tous les bruits qui sortent de Boston ces 3 derniers mois confirment la même chose : Blake est parfait dans ce vestiaire. L’équilibrium au quotidien avec Al Horford. https://t.co/YGJDMwHqWT — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 16, 2023

Aux côtés d’Al Horford, Blake Griffin tient ce rôle de tonton auprès d’un effectif talentueux et rend des services précieux quand il y a besoin. Cela méritait bien un petit big up de la part de son coach non ?

Source texte : NBCS, Basketball Reference