Il fallait bien que ça arrive. C’était même prévu car ce mec est trop fou. Buddy Hield est désormais le recordman de paniers primés marqués en une saison chez les Pacers, et il lui reste 22 matchs pour amener ce record à des hauteurs difficilement atteignables.

Stephen Curry, Damian Lillard, James Harden… on les connait ces mecs, qui tous les soirs ou presque envoient leur demi-douzaine de tirs du parking dans le petit cercle orange. Mais au milieu de tous ces artificiers, un homme navigue sous les radars alors qu’il fait bien partie depuis un bail de cette joyeuse bande. Cet homme c’est Buddy Hield, et il a profité de la victoire des Pacers cette nuit face aux Bulls pour entrer dans l’histoire de la franchise sans connexion Internet.

230 bombes à trois points pour Buddy Hield cette saison. Nouveau record chez les Pacers, une franchise dans laquelle t’as eu Reggie Miller c’est pas rien. pic.twitter.com/pyDX5375ym — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 16, 2023



Entre trois et quatre réussites quotidiennes depuis quatre saisons environ, à des pourcentages loin d’être dégueulasses, et avec vingt matchs encore à jouer sur cette régulière Buddy Hield a donc – déjà – mis la légende locale Reggie Miller dans le rétro. Et c’est peut-être bien là le point le plus marquant dans cette affaire, avoir réussi à renvoyer dans ses 22 un aussi grand nom et en quelques mois seulement.

Alors oui, évidemment, la NBA telle qu’on la connait aujourd’hui fait que ce genre de record est à prendre avec des pincettes, le joueur lambda 2023 prenant en moyenne quatre fois plus de tirs de loin qu’une superstar des nineties. Mais attention tout de même à ne pas sous-estimer la folie de Buddy, que l’on peut raisonnablement positionner parmi les quatre ou cinq plus gros snipers de la Ligue ces dernières années.

Buddy Hield pourra fêter son record dans quelques jours à l’occasion du concours à 3-points du All-Star Weekend. Ensuite ? Il lui restera vingt matchs pour enfiler une centaine de perles de plus, histoire de surligner bien comme il faut un record qui devrait rester en sa possession quelques années…