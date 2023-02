Privés de DeMar DeRozan, les Bulls se sont inclinés pour la cinquième fois consécutive. Cette fois, ils avaient le match en main et ont quand même été battus, après avoir mené de 24 points. Celle-là, elle est bien moche.

Après quatre défaites consécutives, les Bulls se déplaçaient sur le terrain des Pacers avec l’ambition de mettre fin à l’hémorragie, mais aussi de rester dans la course aux places qualificatives pour le play-in. Sans DeMar DeRozan, toujours blessé à la hanche, les Bulls devaient rassurer, et se rassurer eux-mêmes.

En face, une équipe des Pacers jeune mais joueuse, qui a retrouvé son leader Tyrese Haliburton. Indiana a perdu un peu de terrain sur le top 10 et reste sur cinq défaites consécutives. Mais la franchise d’Indianapolis reste toujours difficile à manœuvrer sur son terrain.

Deux équipes qui doivent se relancer donc, surtout une, et le contexte a rendu cette rencontre excitante. Un match qui a démarré sur les chapeaux de roues pour Chicago, qui a roulé d’entrée de jeu sur les Pacers. Ça met dedans à 3-points, le ballon circule, ça défend correctement. Les Bulls posent notamment un 12-0 pour prendre largement la tête à l’issue du premier quart-temps (39-15). +24, les Bulls prennent le match par le bon bout, tout le monde apporte sa touche autour du duo Zach LaVine – Coby White, qui assure en l’absence de DMDR.

Mais voilà bien le seul moment du match où les Bulls auront été satisfaisants car dès la reprise, la franchise de l’Illinois va enchaîner les mauvais choix et va totalement s’écrouler. Les Bulls encaissent un 24-9, un run qui va permettre aux Pacers de revenir dans le match. Les Taureaux manquent d’énergie, n’ont plus de repères sur le terrain, sont absents en défense et ne rentrent plus rien en attaque. Ce n’est pas la première fois que les Bulls perdent une grosse avance, et même si Billy Donovan prend un temps-mort cela ne suffira pas à stopper l’hémorragie. Nikola Vucevic et Coby White rentrent des shoots importants juste avant la mi-temps, suffisant pour voir les Bulls mener à la pause (58-42).

230 bombes à trois points pour Buddy Hield cette saison. Nouveau record chez les Pacers, une franchise dans laquelle t’as eu Reggie Miller c’est pas rien. pic.twitter.com/pyDX5375ym — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 16, 2023

Le passage aux vestiaires fait du bien à Chicago, qui va repartir de l’avant tout de suite. Deux gros shots longue distance de Zach LaVine pour remettre les Rouge et Noir dedans et agrandir l’écart. Mais encore une fois, les Pacers vont réussir à revenir. Si Zach LaVine et Coby White répondent présent, ils sont bien seuls et Chicago perd le troisième quart temps 28-40. Leur avance au tableau d’affichage n’est plus que de 4 points (86-82). En fin de match, Benedict Mathurin sort de sa boîte, Buddy Hield et Aaron Nesmith bombardent derrière l’arc et… les Pacers prennent le lead. Zach LaVine est totalement sorti de son match et ne réussit plus rien pendant que Tyrese Haliburton inscrit un gros panier clutch. Les Pacers l’ont fait, ils ont remonté 24 points et s’imposent à la maison, 117-113.

Juste parfait. Haliburton défendu par Caruso, lui et Nembhard savent très bien que c’est pas la matchup idéale. High screen, tu te retrouves désormais avec Coby White sur le short. Bien plus facile à attaquer, move agressif vers le panier, bucket. pic.twitter.com/VHykPqqMEN — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 16, 2023

Une perf bien décevante des Bulls, un vrai manque d’énergie, un manque d’envie aussi, et des lacunes à plusieurs niveaux. Billy Donovan n’a toujours pas réussi à trouver le problème et les Bulls inquiètent de plus en plus. Cet effectif a pourtant du potentiel, il l’a montré par moments, mais il n’y arrive décidément pas.

Chicago menait de 24 points. Encore un lead blown cette saison, encore une défaite frustrante. Pas de DeRozan, mais pas d’excuses, plus d’excuses. Ce groupe parvient systématiquement à surprendre dans sa capacité à faire soupirer. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 16, 2023

Saison bien frustrante pour les Bulls, et aux trois quarts de la régulière il va commencer à falloir se secouer le cocotier. Mais cette équipe… en est-elle seulement capable ?