Comme souvent en apéro du Mercredi Panzani, la chaîne Twitch de TrashTalk était allumée hier soir aux alentours de minuit. Parfait pour patienter avant les matchs et pour papoter de deux trois sujets d’actu !

Plus que quelques heures avant la pause du All-Star Weekend, certains vont pouvoir aller s’éclater à Salt Lake Cuty tandis que les autres iront plutôt chiller ça et là en famille ou entre potes. Chez nous ? On va évidemment vous offrir la meilleure couverture possible de l’évènement et vous faire croire que c’est du vrai basket. Mais revenons à nos moutons et dans le Allez café du jour (de la nuit) on vous parle de trophées, de la manière avec laquelle ils sont décernés, et du fait que ça pourrait changer bientôt. On rajoute le petit quizz qui va bien et divers sujets posés pêle-mêle sur la table (un petit point salaires notamment) et voilà que votre émission préférée nous emmenait jusqu’à 1h et les premiers matchs de la nuit. On dit merci qui ? Merci bibi ! Allez, café, allez, replay.