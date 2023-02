Demain soir s’ouvrira à Salt Lake City le grand bazar du All-Star Weekend. A cette occasion, entre autres, aura lieu samedi soir le concours annuel des snipers, regroupant huit des principaux faiseurs de pluie de la Grande Ligue.

A cette occasion ? BeIN Sports a fait péter une petite vidéo de… 1h20, histoire de se familiariser avec les huit concurrents. Sorte vos parapluies, il va pleuvoir FORT.

Damian Lillard et Anfernee Simons (s’il n’est pas blessé), Tyrese Haliburton et Buddy Hield, Jayson Tatum, Kevin Huerter, Lauri Markkanen et Tyler Herro. Voici les huit fifous qui tenteront samedi de décrocher la timbale. A eux huit ? Plus d’un millier de bombes rentrées cette saison et de quoi, forcément, nous offrir ce qu’il faut en matière de highlights si jamais on s’emmerde d’ici ce week-end.

Ça mange pas de pain, le seul danger étant de nourrir votre complexe d’infériorité face à ces grands maboules du tir. Une heure à tuer ? N’attendez plus et regardez-moi ce massacre.