Derrick Rose annule sa présence au Skills Challenge : déception à Chicago, qui ne pourra pas apprécier son ancien héros

Tout le monde attendait le retour de Derrick Rose au Skills Challenge à Chicago, mais l’enfant de la Windy City vient de mettre un gros coup de clim à tout le monde, car il ne pourra pas tenir son poste. Vraie déception pour les fans qui comptaient applaudir l’ancien meneur des Bulls pendant ce weekend qui célèbre les tout meilleurs.

Non, Derrick ne fera pas son retour à Chicago lors du All-Star Weekend. Invité par la NBA, D-Rose a décidé d’annuler sa présence pour le Skills Challenge. D’après ESPN, c’est une nouvelle fois un problème de blessure qui empêcherait le joueur de participer. Contre les Nuggets dimanche dernier, il avait déjà dû quitter les parquets après avoir ressenti des douleurs à l’aine. Ces problèmes de santé sont également la cause de son absence dans les deux dernières rencontres des Pistons, face aux Grizzlies et aux Suns, où il n’a pas participé à cause d’un bobo à la hanche. Tristement habitué des blessures, Rose connaît son corps, et évite ainsi de forcer. Toutes les précautions sont bonnes à prendre quand il s’agit de se préserver, même si cela implique de ne pas participer au All-Star Weekend le 15 février. Avis aux franchises qui voudraient mettre la main sur Dede avant la trade deadline de ce soir, l’important, c’est la santé. D’ailleurs, on peut se demander si les rumeurs autour du bonhomme ont un rapport avec ce retrait de la compétition, mais on va éviter de trop spéculer.

Onze ans après avoir remporté le Skills Challenge en tant que rookie contre Devin Harris, Mo Williams et notre Frenchie Tony Parker (coco), Derrick aurait pu réitérer la performance après avoir longuement galéré. Auteur d’une saison à 18,5 points à 49,8% de réussite aux tirs, avec 5,8 passes en plus, le MVP 2011 confirme sa renaissance après sa belle saison aux Wolves l’an passé. Si son niveau n’est plus celui d’antan, Rose garde une place toute particulière dans le cœur des fans, qui se réjouissaient de le retrouver au All-Star Weekend. Il a fait vibrer Chicago avec une rapidité de dragster, et a mené son équipe à des sommets oubliés depuis le départ d’un certain Michael Jordan. Son retour était donc une belle occasion pour se remémorer quelques souvenirs. Il y a eu des hauts et des bas durant ses huit années dans la Ville du Vent mais le lien qui existe entre lui et Chicago est éternel. Malheureusement, l’Illinois ne pourra donc pas encourager Derrick. Après avoir annoncé le roster complet de l’événement, il faudra maintenant trouver un remplaçant du côté des petits. D’ici là, on souhaite le meilleur à Dede et on espère que le séjour à l’infirmerie ne va pas trop se prolonger.

Grosse déception donc à l’annonce de l’absence de Derrick, on devra faire sans lui le 15 février. Même sans grosse gravité, ça fait toujours de la peine de voir ce joueur à l’infirmerie. Nous aussi, on aurait aimé le voir enflammer le United Center une fois de plus.

Source texte : ESPN.com