Live YouTube – NBA Trade Deadline 2020 : vivez toutes les rumeurs et tous les transferts, en direct avec TrashTalk !

C’est le dernier virage ! Le dernier jour, les dernières heures, le dernier sprint. La NBA Trade Deadline 2020 arrive, et pour vivre les transferts et rumeurs en live, TrashTalk vous propose son dispositif habituel : canapé, direct, discussions, analyses, c’est parti !

La grande folie de la trade deadline est devant nous. Depuis plusieurs jours déjà, les franchises se retroussent les manches pour réaliser des transferts malins. Pendant que certains s’arment plus sérieusement en prévision des Playoffs, d’autres libèrent de la place dans leur banque, et le reste s’ajuste en gardant un oeil sur la Draft 2020. Chacun son agenda, chacun ses priorités, mais une chose est sûre : tout le monde est au téléphone ce jeudi. Il devrait donc y avoir, comme chaque année, du transfert au buzzer capable de faire basculer tout un bloc de la compétition. Qui se souvient de Marc Gasol à Toronto l’année dernière ? Qui se souvient de Dwyane Wade de retour à Miami il y a deux ans ? Chaque saison, un blockbuster trade est réservé pour la planète basket, on est donc impatients à l’idée de vivre tout ça avec vous tous. Le programme, il est simple : 19h prise d’antenne, on discute des dernières rumeurs, on analyse les transferts en direct, et on tombe au sol s’il y a un trade de mammouth. Est-ce que D’Angelo Russell quittera les Warriors ? Que vont faire les Lakers et Clippers pour aborder les Playoffs plus sereinement ? Statu quo pour Boston, Milwaukee et Toronto ? Est-ce que Pat Riley ne nous réserve pas une dernière pépite avec le Thunder ce soir ? Plein de questions, plein de grands moments qui nous attendent, vous savez donc quoi faire.

Rendez-vous à 19h pétantes ! La NBA Trade Deadline 2020 débarque sur TrashTalk, sortez vos meilleures binouzes et rechargez votre plus beau téléphone, ça va transpirer aux quatre coins de la Ligue jusqu’à 21h.