Derrick Rose sera au Skills Challenge : sortez les mouchoirs, le retour à Chicago va en faire pleurer plus d’un

Le All-Star Weekend, c’est dans un peu plus d’un mois. La NBA a donc commencé à balancer ses invitations pour les différents concours et les premiers noms tombent comme les défenseurs de Ja Morant. Le dernier en date ? Derrick Rose, qui a accepté de venir participer au Skills Challenge à Chicago.

Avant même le résultat final des votes pour le All-Star Game, Derrick Rose peut déjà réserver son week-end du 15 et 16 février et se prendre un billet pour rentrer au bled. Mais contrairement à certains, ce ne sera pas tout à fait des vacances pour le meneur de Detroit qui a répondu favorablement à l’invitation de la NBA pour le Skills Challenge selon Shams Charania de The Athletic. Cela fera au moins un joueur des Pistons présent pour les festivités prévues à Windy City. On ne va pas se mentir, le MVP 2011 aurait même reçu un faire-part s’il avait eu des statistiques de cireur de banc. Mais ce n’est pas le cas puisqu’il est un candidat crédible au titre de meilleur sixième homme de l’année avec des moyennes de 17,3 points, 2,2 rebonds et 5,7 passes. Le first pick nous fait plaisir et il semble revivre depuis deux ans. Avec cette invitation, la NBA fait un joli cadeau à celui qui avait eu des idées de retraite après ses nombreuses galères aux Cavs et aux Wolves. Acclamé en héros lors de son retour au United Center avec les Pistons cette saison, nul doute qu’il aura encore droit à un accueil des plus chaleureux de la part du public dans sa ville de naissance. C’est donc un cadeau pour le joueur bien sûr, mais c’est également un grand présent pour tous les fans de NBA qui se régalent à voir D-Rose prendre à nouveau du plaisir sur un terrain de basket. On espère qu’il va nous en mettre plein les yeux et pourquoi pas remporter une seconde fois le concours de Skills après sa victoire lors de sa saison rookie en 2009.

Est-ce qu’on a vraiment besoin de refaire l’histoire entre Dédé et Chicago ? Evidemment que non. Est-ce qu’on va quand même le faire pour le plaisir ? Bien sûr que oui. Déjà, Derrick Rose est né dans la ville principale de l’Illinois. C’est à la Draft 2008 que David Stern l’appelle à se présenter sur l’estrade en premier. Durant sa première saison, il se met déjà le public du United Center dans la poche avec un titre de Rookie de l’Année et pas mal de posters à son actif. Sa deuxième saison n’est qu’une confirmation de son potentiel avec une sélection au match des étoiles. Sa troisième année est celle de la consécration. Il enchaîne les bonnes performances, porte son équipe jusqu’en finale de Conférence et est sacré MVP le plus jeune de l’histoire, à 22 ans. A ce moment, on pense tous que celui qui a de la dynamite dans les jambes va rouler sur la NBA pendant des années. Le destin en décidera autrement… Flashforward jusqu’à aujourd’hui où Rose a retrouvé le smile et goûtera une nouvelle fois aux applaudissements de sa ville lors d’un All-Star Weekend. Une phrase encore inimaginable quelques piges en arrière.

Derrick Rose sera donc présent pour le All-Star Weekend à Chicago. Un cadeau de plus de la part de la NBA que l’on accueille à bras ouverts. C’est vrai que l’on n’avait pas été assez gâtés pour Noël cette année. En espérant que le Père-Noël vous a quand même apporté quelques mouchoirs car vous risquez d’avoir une petite poussière dans l’œil durant le concours…

